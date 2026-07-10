Home > Sport > Tennis > Wimbledon 2026, Muchova-Noskova: derby ceco in finale. Orario, precedenti e dove vederlo

Karolina Muchova contro Linda Noskova in finale a Wimbledon 2026. E’ un derby tutto ceco quello che andrà in scena sabato 11 luglio sul campo centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. La n°9 del mondo contro la n°12, entrambe alla loro prima finale sull’erba della capitale inglese. Le due tenniste si sono affrontate una sola volta in passato, al terzo turno degli Us Open 2025. In quella occasione Muchova ha avuto la meglio dopo una lunga battaglia conclusa in tre set, con il punteggio di 6-7 6-4 6-2.

Time to make their move. pic.twitter.com/82aPOxvkB1 — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2026

Karolina Muchova

Età: 29 anni

Ranking attuale: n°9 Wta

Best ranking: n°8

Tornei vinti: 3

Prize money: 12.470.282 dollari

Vittorie/sconfitte: 355/169

Linda Noskova

Età: 21 anni

Ranking attuale: n°12

Best ranking: n°10

Tornei vinti: 2

Prize money: 5.894.854 dollari

Vittorie/sconfitte: 204/110

Dove vedere la finale di Wimbledon 2026

La finale femminile di Wimbledon 2026 tra Linda Noskova contro Karolina Muchova si può vedere in diretta e in esclusiva sui canali di Sky Sport e su Now, previo abbonamento. Appuntamento sabato 11 luglio, alle 17.00 (ora italiana) sul campo centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra.