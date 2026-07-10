Wimbledon 2026, la Top 3 delle eliminazioni più clamorose nella storia dello Slam inglese

Arthur Fery, wild card e n°114 del mondo, a sorpresa è in semifinale a Londra. Eppure non è il primo outsider ad aver ribaltato i pronostici

L’approdo di Arthur Fery in semifinale a Wimbledon 2026, ai danni di Flavio Cobolli, ha sorpreso tutti. Il tennista inglese, wild card a Londra e n°114 del mondo, ha sconfitto ai quarti l’azzurro (n°10 Atp) e prima di lui il belga Zizou Berg e il bulgaro Grigor Dimitrov. Avversari che – seppur nettamente superiori sulla carta – sul campo hanno dovuto fronteggiare un atleta solido, con un gioco esplosivo e ottimo nella copertura del campo. Il 23enne britannico sull’erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club sta mostrando la migliore versione di sé ed è pronto a stupire ancora in occasione della semifinale di oggi, venerdì 10 luglio, contro il n°2 del ranking Alexander Zverev.

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Tre eliminazioni clamorose nella storia di Wimbledon

Eppure Fery non è il primo outsider ad aver ribaltato i pronostici. Nella storia di Wimbledon ci sono stati diversi, clamorosi upset che hanno riguardato fuoriclasse del calibro di Pete Sampras, Roger Federer e Rafael Nadal.

Sampras

Era il 2002 quando Sampras è stato sconfitto da George Bastl, tennista svizzero n°145 del mondo, entrato nel tabellone principale come lucky loser dopo aver perso nelle qualificazioni. Al secondo turno del torneo britannico l’elvetico ha superato il campione statunitense, sette volte vincitore a Londra, in cinque set con il punteggio di 6-3 6-2 4-6 3-6 6-4.

Pete Sampras lascia il campo dopo la sconfitta contro George Bastl a Wimbledon, 26 giugno 2002 (AP Photo/Alastair Grant)

Nadal

Dieci anni più tardi, nel 2012, Nadal ha perso contro il ceco Lukáš Rosol, al tempo n°100 della classifica mondiale, al secondo turno. Lo spagnolo, n°2 Atp e reduce dalla vittoria del suo settimo Roland Garros, è stato eliminato dopo una battaglia di cinque set. Il tennista di Brno è riuscito a imporsi per 6-7 6-4 6-4 2-6 6-4.

Rafael Nadal sconfitto da Lukas Rosol a Wimbledon, 28 giugno 2012 (AP Photo/Anja Niedringhaus)

Federer

Nel 2013 c’è stata un’altra clamorosa eliminazione a Wimbledon. Federer – campione in carica – è stato sconfitto in rimonta al secondo turno, in quattro set, per 7-6 6-7 5-7 6-7, dall’ucraino Serhij Stachovskyj, allora n°116 del ranking. Un risultato incredibile per il classe 1986 di Kiev che adesso, all’età di 40 anni, è militare dell’unità speciale “Alfa” del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina ed è impegnato nel conflitto con la Russia.