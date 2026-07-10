Sinner-Djokovic a Wimbledon 2026: orario, precedenti e dove vederla (anche in chiaro)

E’ arrivato il giorno tanto atteso della sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, valida per la semifinale di Wimbledon 2026. L’azzurro, n°1 del mondo, e il serbo, n°8, si affrontano sul campo centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club oggi, venerdì 10 luglio, al termine dell’altra semifinale tra il tedesco Alexander Zverev (n°3 Atp) e il britannico Arthur Fery (wild card, n°114). Il 24enne altoatesino arriva a questo prestigioso appuntamento per il secondo anno di fila e soprattutto da campione in carica, con l’obiettivo di approdare di nuovo in finale a Londra.

Get set with the best of Jannik v Novak at SW19 ✨ pic.twitter.com/f4TuA74QRw — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026

Sinner-Djokovic, i precedenti

Jannik e Novak si sono affrontati 11 volte in passato con il tennista azzurro che conduce il bilancio per sei vittorie a cinque. Il fuoriclasse di Sesto Pusteria ha avuto la meglio per cinque match di fila dal 2023 al 2025, tra cui la semifinale a Wimbledon 2025 – partita conquistata dall’italiano in tre set con un netto 6-3 6-3 6-4. L’ultimo incontro tra i due risale alla semifinale degli Australian Open 2026, vinta dal campione di Belgrado con il punteggio di 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4.

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Sinner: “Djokovic è il principale giocatore a cui mi ispiro”

Il n°1 del mondo non ha mai nascosto la sua grande ammirazione per Djokovic e il fatto di essersi ispirato a lui durante la sua carriera. “È il principale giocatore a cui guardo, cercando di fare un paio di cose come lui“, aveva detto l’anno scorso l’azzurro. Dal canto suo Nole è convinto di essere “ancora in grado di lottare contro questi giovani che hanno 15 anni meno di me”, ha detto il serbo dopo il successo contro Felix Auger Aliassime nei quarti.

“Riesco a batterli con il punteggio più ravvicinato possibile. In un certo senso, è davvero una bella sorpresa. Ma allo stesso tempo, ho sempre le più alte aspettative per me stesso”, ha affermato dopo aver raggiunto la sua ottava semifinale consecutiva dello Slam inglese, un record assoluto, superando ancora Roger Federer.

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Jannik e Novak si può vedere sui canali di Sky Sport e Now, previo abbonamento, ma sarà visibile anche in chiaro su TV8. La semifinale di Wimbledon 2026 è in programma sul campo centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club oggi, venerdì 10 luglio, non prima delle 16.10 (ora italiana).