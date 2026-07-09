Sinner-Djokovic a Wimbledon 2026, la semifinale anche in chiaro in tv

Una sfida generazionale che è già diventata un classico del tennis mondiale: Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano a Wimbledon per la quarta volta in cinque anni e per la terza volta in quattro anni in palio ci sarà un posto nella finale del torneo sull’erba più prestigioso del mondo.

Nel match di venerdì, che verrà trasmesso anche in chiaro alla tv, l’attuale numero 1 del mondo proverà a fermare la corsa del serbo, numero 1 del mondo per 428 settimane in carriera (un record nell’era del ranking Atp computerizzato) verso il 25º titolo del Grande Slam all’età di 39 anni. Un traguardo che lo renderebbe il giocatore più vincente in assoluto a livello Slam della storia. Nel 2026 Sinner ha vinto tutti i cinque Masters 1000 disputati finora, come nessuno era mai riuscito a fare, ma non ha ancora vinto Slam.

Sinner: “Djokovic è il principale giocatore a cui mi ispiro”

Jannik, primo campione italiano a Wimbledon, non ha mai nascosto il fatto di essersi ispirato a Djokovic. “È il principale giocatore a cui guardo, cercando di fare un paio di cose come lui”, ha detto l’anno scorso l’azzurro. Dal canto suo Nole è convinto di essere “ancora in grado di lottare contro questi giovani che hanno 15 anni meno di me”, ha detto dopo il successo contro Felix Auger Aliassime nei quarti. “Riesco a batterli con il punteggio più ravvicinato possibile. … In un certo senso, è davvero una bella sorpresa. Ma allo stesso tempo, ho sempre le più alte aspettative per me stesso“, ha aggiunto il campione serbo che ha raggiunto la sua ottava semifinale consecutiva a Wimbledon, un record assoluto, superando ancora Roger Federer.

Novak Djokovic riceve le congratulazioni da Jannik Sinner al termine della loro semifinale agli Australian Open 2026 (AP Photo/Aaron Favila)

Sinner-Djokovic, una sfida già diventata classico

Sinner e Djokovic si scontrano in una semifinale Slam per la seconda volta in questo 2026. All’Australian Open Djokovic ha sconfitto il tempo e l’azzurro, piegato 6-4 al quinto set. Sinner, diventato il secondo dopo Nole a vincere almeno una volta tutti i Masters 1000, è pronto a prendersi la sua rivincita sul Centrale di Wimbledon.

A Wimbledon Djokovic ha vinto le prime due sfide contro Sinner. Si è imposto nei quarti nel 2022, recuperando due set di svantaggio contro un Sinner che, alla nona partita in carriera sull’erba, è andato vicino a infliggergli la prima sconfitta a Wimbledon dal 2017. Più netto il successo nel 2023 per Djokovic, che ha firmato la 34ma vittoria di fila nel torneo. Sinner, alla prima semifinale Slam, ha ceduto in tre set senza sfruttare nessuna delle sei palle break ottenute nel match. Da quel momento in poi le cose sono cambiate e altrettanto netta è stata la vittoria di Sinner nella semifinale del 2025. L’azzurro ha vinto in tre set, come già era riuscito a fare un mese prima, sempre in semifinale, al Roland Garros, preludio al trionfo in finale su Carlos Alcaraz che l’ha reso il primo italiano nell’albo d’oro dei Championships in singolare. Complessivamente Sinner è in vantaggio 6-5 nei confronti diretti con Djokovic e domani partirà ancora da favorito. Ma guai a diffidare del ‘diavolo’ serbo.

Il programma delle semifinali di Wimbledon 2026: orari e dove vederle

La partita tra Sinner e Djokovic sarà la seconda semifinale ad andare in scena sul ‘Centrale’ dell’All England Lawn Tennis Club. Il programma del singolare maschile sarà aperto infatti dal match tra Alexander Zverev e il britannico Arthur Fery, che inizierà alle 14.30 e sarà visibile su Sky e in streaming su NOW. A seguire, non prima delle 17.30, scenderanno in campo Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il match sarà trasmesso su Sky e in streaming su NOW, ma sarà visibile anche in chiaro su TV8.