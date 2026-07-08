Wimbledon 2026, Djokovic piega Auger-Aliassime dopo oltre cinque ore: in semifinale sfiderà Sinner

Novak Djokovic sarà l’avversario di Jannik Sinner nelle semifinali di Wimbledon 2026. Il campione serbo ha conquistato il pass per il penultimo atto del torneo al termine di una battaglia durata oltre cinque ore contro Felix Auger-Aliassime, terza testa di serie del tabellone. Un successo ottenuto al termine di un match combattutissimo e destinato a entrare nella storia dei Championships, che regala al sette volte vincitore del torneo un nuovo confronto con il campione in carica e numero uno del mondo.

Una maratona da record contro Auger-Aliassime

Djokovic si è imposto con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 dopo 5 ore e 14 minuti di gioco, superando quello che è diventato il quarto di finale più lungo nella storia di Wimbledon. Il precedente record apparteneva alla sfida tra Rainer Schuettler e Arnaud Clément del 2008, conclusa dopo 5 ore e 12 minuti.

Il match è stato caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte e ha messo a dura prova il fisico del serbo. Già nel primo set Djokovic ha dovuto richiedere un timeout medico per un problema alla gamba sinistra, mentre nel corso dell’incontro è stata disposta anche la chiusura del tetto del Centrale dopo il pareggio del canadese nel conto dei set. Nel quinto e decisivo parziale è però emersa ancora una volta l’esperienza del campione serbo, capace di mantenere lucidità nei momenti chiave e di imporsi nel tie-break conclusivo, spegnendo il sogno di Auger-Aliassime di raggiungere la prima semifinale della carriera sull’erba londinese.

Novak Djokovic e Jannik Sinner nel loro ultimo confronto agli Australian Open 2026 (AP Photo/Aaron Favila)

Djokovic-Sinner, una rivalità che ha segnato l’ascesa dell’azzurro

Per Djokovic si tratta della quindicesima semifinale a Wimbledon e dell’ottava consecutiva, numeri che arricchiscono ulteriormente una carriera già ricca di record. Di fronte troverà Jannik Sinner, in quello che sarà il dodicesimo confronto tra i due. La rivalità tra il serbo e l’azzurro ha accompagnato molte delle tappe più importanti della crescita del numero uno del mondo. Dalla semifinale di Coppa Davis del 2023 fino ai successi ottenuti da Sinner negli Slam e nei grandi tornei internazionali, diversi incroci con Djokovic hanno contribuito a definire il percorso che ha portato l’altoatesino ai vertici del tennis mondiale. Il bilancio dei precedenti sorride attualmente a Sinner, avanti 6-5 nei confronti diretti. L’ultimo duello, però, è stato vinto da Djokovic, che nella semifinale degli Australian Open riuscì a imporsi in cinque set in rimonta prima di arrendersi a Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo.