Alcaraz alle prese con l’infortunio, costretto a saltare anche il Masters 1000 di Montréal

Si allungano i tempi di rientro di Carlos Alcaraz, che non parteciperà neanche al Masters 1000 di Montréal, in Canada, in programma dal 2 al 13 agosto 2026. Lo spagnolo, alle prese con un problema al polso, non gioca dall’Atp 500 di Barcellona e ha dovuto saltare, fra gli altri tornei, gli Internazionali d’Italia, il Roland Garros e Wimbledon.

Il tennista di El Palmar sui social ha pubblicato un nuovo post in cui mostra il suo recupero sul campo. Ha già ripreso la racchetta in mano da qualche settimana e sta proseguendo ad allenarsi con esercizi mirati per il polso destro, adesso avvolto da una fasciatura e non più da un tutore rigido. “Sulla buona strada”, ha scritto il fuoriclasse iberico, che ha la speranza di tornare a giocare ad agosto per la stagione sul cemento americano.

Che tipo di infortunio ha Alcaraz

Alcaraz non ha mai detto ufficialmente che tipo di infortunio lo ha colpito a Barcellona ad aprile scorso. “Il polso ha ceduto e ho iniziato a provare fastidio, che poi durante il match è aumentato. E’ una situazione che credevo di aver già provato in passato, pensando che fossero solo fastidi. Ma a quanto pare gli esami rivelano che si tratta di un infortunio un po’ più serio di quanto ci aspettavamo”, aveva detto durante la conferenza stampa in cui ha annunciato il ritiro dall’Atp 500 della Catalogna. Secondo diversi media si tratterebbe di tenosinovite, ovvero l’infiammazione di un tendine del polso e della sua guaina protettiva.