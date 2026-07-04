Wimbledon 2026, 6 italiani in campo oggi. Avvio shock di Cobolli contro Khachanov – La diretta

Sono quattro gli azzurri in campo oggi, sabato 4 luglio, per il terzo turno di Wimbledon 2026: Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Jasmine Paolini. Impegnati nel torneo anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che questa mattina hanno superato il secondo turno del doppio maschile battendo l’olandese Jesper de Jong e il francese Valentin Royer con il punteggio di 6-1 6-4.
- Cobolli VS Khachanov, ore 14.10
- Sonego VS Fritz, non prima delle ore 15.50
- Berrettini VS Dimitrov, non prima delle ore 16.50
- Paolini VS Sakkari, non prima delle ore 14.40
- Bolelli-Vavassori VS de Jong-Royer 6-1 6-4
Punti chiave
Un’ottima Paolini vince il primo set contro Sakkari per 6-1 in poco meno di mezz’ora. Al via il secondo parziale.
E’ entrata in campo anche Jasmine Paolini. L’azzurra, testa di serie n°13, sfida al terzo turno la greca Maria Sakkari.
Sarà Shintaro Mochizuki l’ostacolo di Jannik Sinner negli ottavi di finale di Wimbledon. Il giapponese, visse il suo momento di massima gloria proprio sui prati londinesi nel 2019, quando trionfò nel torneo Juniores ricevendo poi la ‘benedizione’ di Roger Federer.
Da allora, però, le promesse non sono state mantenute e la sfida di domenica contro il numero uno del mondo – la prima in assoluto tra i due – si preannuncia come una difficile montagna da scalare. I bookmaker, infatti, lasciano pochissimo spazio alle sorprese: la vittoria di Sinner – come riporta Agipronews – si gioca a una quota rasoterra di 1,01 su William Hill e Better, mentre l’impresa del giapponese pagherebbe 13,00 volte la posta.
Anche nel set betting gli esperti vedono un match a senso unico, con il terzo 3-0 consecutivo del campione in carica proposto a 1,30. Ad agevolare la corsa dell’altoatesino è arrivata ieri una vera e propria pioggia di eliminazioni eccellenti nella sua parte di tabellone – su tutte quelle di Jodar, Fonseca e soprattutto Daniil Medvedev – che vede per Jannik un cammino meno complesso per il bis a Wimbledon, ora fissato a 1,70.
Il grande rivale in lavagna resta il solito Nole Djokovic: il serbo, a caccia dell’ottavo sigillo londinese per agganciare il record storico di Federer, insegue a quota 6,00. Sognano anche Matteo Berrettini e Flavio Cobolli: la vittoria per ‘The Hammer’, a cinque anni dalla finale persa con Djokovic si gioca a 51,00, sale a 61,00 quella del finalista Roland Garros.
E’ durato poco meno di mezz’ora il primo set dell’incontro tra Cobolli e Khachanov. Il russo ha vinto il parziale in maniera netta, per 6-0, senza mai lasciare alcuna possibilità di recupero al tennista romano.
Altro break di Khachanov che sale 4-0 nel primo set.
Avvio in salita per l’azzurro che ha subìto un break a inizio match.
Il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli. Il romano, n°10 del mondo, sfida il russo Karen Khachanov sul campo 2 dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club.