Wimbledon 2026, 6 italiani in campo oggi. Avvio shock di Cobolli contro Khachanov – La diretta

Sono quattro gli azzurri in campo oggi, sabato 4 luglio, per il terzo turno di Wimbledon 2026: Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Jasmine Paolini. Impegnati nel torneo anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che questa mattina hanno superato il secondo turno del doppio maschile battendo l’olandese Jesper de Jong e il francese Valentin Royer con il punteggio di 6-1 6-4.

Cobolli VS Khachanov, ore 14.10

Sonego VS Fritz, non prima delle ore 15.50

Berrettini VS Dimitrov, non prima delle ore 16.50

Paolini VS Sakkari, non prima delle ore 14.40

Bolelli-Vavassori VS de Jong-Royer 6-1 6-4