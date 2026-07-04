Ultimo a Tor Vergata, attese 250 mila persone: distributori di acqua gratuiti e acquisti cashless

E’ il giorno del grande concerto dei record di Ultimo a Tor Vergata ‘Ultimo 2026 – La Favola Per Sempre’, dove sono attese 250 mila persona per il live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana. Intanto l’ultimo album del cantautore capitolino ‘Il Giorno che aspettavo’ pubblicato sotto etichetta indipendente Ultimo Records, il nuovo album che si conferma al comando assoluto della classifica settimanale FIMI/NIQ nella seconda settimana dalla release del 19 giugno, in vetta assoluta nelle classifiche Top 100 Album & Compilation e Top 20 Cd, Vinili e Musicassette.

La lettera aperta ai fan: “Ho sempre saputo che prima o poi avrei vissuto quello che vivo oggi”

E nel grande giorno Ultimo ha voluto scrivere una lettera aperta ai fan sui suoi social per ringraziarli del sostegno. “Ho surfato su quest’onda anomala che chiamano successo, mi è arrivata incontro mentre credevo semplicemente di star facendo un bagno a riva tranquillo. In realtà ho sempre saputo che prima o poi avrei vissuto quello che vivo oggi“, scrive Niccolò che conclude: “Grazie a tutti perché io non volevo una vita simile a quella che sto vivendo. Io volevo esattamente questa vita qui. Con amore e profonda connessione”

Punti acqua gratuiti, 46 punti ristoro e pagamento solo in modalità cashless

Impressionante la macchina organizzativa che sta dietro all’evento di Tor Vergata di Niccolò Moriconi. Parallelamente al piano della mobilità, è stato predisposto un articolato sistema di servizi per accogliere le centinaia di migliaia di spettatori attesi. L’Area Evento ospiterà 46 punti ristoro, 48 food truck, oltre 1 chilometro di banchi dedicati alla distribuzione di cibo e bevande e 170 addetti alla vendita mobile, per offrire un’ampia disponibilità di cibo, snack e bevande. Tutti gli acquisti potranno essere effettuati esclusivamente in modalità cashless: l’obiettivo è eliminare l’uso dei contanti, velocizzare le code. Da sottolineare l’impegno degli organizzatori nell’abilitare la restituzione tramite app del credito residuo caricato, che viene riaccreditato a fine evento. Nell’Area Evento saranno inoltre dislocati numerosi punti acqua gratuiti, garantiti da un bacino di oltre 20 cisterne, dove il pubblico potrà riempire la propria borraccia o bottiglietta nel corso della giornata, oltre a 2.000 bagni chimici, distribuiti tra l’area concerto e i percorsi di accesso.

Permessi bottigliette d’acqua, borracce, zainetti creme solari e powerbank

In via eccezionale vista la portata dell’evento, sarà consentito introdurre all’interno dell’Area Evento alcuni oggetti di uso personale, tra i più richiesti. Ogni partecipante potrà portare con sé una bottiglietta d’acqua con tappo (massimo 0,5 litri) oppure una borraccia in plastica, tritan o silicone (massimo 0,5 litri), contenente esclusivamente acqua, oltre a integratori di sali minerali confezionati, cibo leggero facilmente trasportabile (come panini, toast, frutta, frutta secca e barrette), power bank, cuffiette, ombrelli tascabili senza punta, tiralatte, ventilatori portatili, creme e stick solari (purché non in formato spray), coperte isotermiche, teli mare e borse, marsupi, pochette o zainetti con capienza inferiore a 10 litri e dimensioni non superiori a 30 × 22 cm. Per le persone affette da intolleranze alimentari o patologie certificate sarà inoltre consentito introdurre il cibo necessario, previa presentazione della relativa certificazione medica ai controlli d’ingresso.