Wimbledon 2026, 6 italiani in campo oggi: orari e dove vederli

Sono sei gli italiani in campo oggi, sabato 4 luglio, a Wimbledon 2026: Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Jasmine Paolini e la coppia Simone Bolelli-Andrea Vavassori. Il duo sarà impegnato nel secondo turno del doppio maschile, mentre tutti gli altri affronteranno le gare del terzo turno sull’erba londinese.

Gli italiani in campo oggi a Wimbledon 2026

Bolelli-Vavassori VS De Jong-Royer, campo 14, ore 12.00

Cobolli VS Kachanov, campo 2, ore 13.10

Paolini VS Sakkari, campo 3, ore 13.40

Sonego VS Fritz, campo 2, ore 14.50

Berrettini VS Dimitrov, campo centrale, ore 16.50

Dove vedere le partite in tv

Tutte le partite di Wimbledon 2026 – in corso dal 29 giugno al 12 luglio all’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra – si possono vedere in diretta e in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.