Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 4 luglio 2026

Ultima ora

Wimbledon 2026, 6 italiani in campo oggi: orari e dove vederli

Wimbledon 2026, 6 italiani in campo oggi: orari e dove vederli
Flavio Cobolli esulta dopo la vittoria al secondo turno contro l’australiano Duckworth. (AP Photo/Kin Cheung)
Redazione
Redazione
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite
, , , , ,

Continua il terzo turno dei singolari maschile e femminile; secondo turno nel doppio

Sono sei gli italiani in campo oggi, sabato 4 luglio, a Wimbledon 2026Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Jasmine Paolini e la coppia Simone Bolelli-Andrea Vavassori. Il duo sarà impegnato nel secondo turno del doppio maschile, mentre tutti gli altri affronteranno le gare del terzo turno sull’erba londinese.

Gli italiani in campo oggi a Wimbledon 2026

  • Bolelli-Vavassori VS De Jong-Royer, campo 14, ore 12.00
  • Cobolli VS Kachanov, campo 2, ore 13.10
  • Paolini VS Sakkari, campo 3, ore 13.40
  • Sonego VS Fritz, campo 2, ore 14.50
  • Berrettini VS Dimitrov, campo centrale, ore 16.50

Dove vedere le partite in tv

Tutte le partite di Wimbledon 2026 – in corso dal 29 giugno al 12 luglio all’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra – si possono vedere in diretta e in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.

© Riproduzione Riservata