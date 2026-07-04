Wimbledon 2026, 6 italiani in campo oggi: orari e dove vederli

Sono sei gli italiani in campo oggi, sabato 4 luglio, a Wimbledon 2026: Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Jasmine Paolini e la coppia Simone Bolelli-Andrea Vavassori. Il duo sarà impegnato nel secondo turno del doppio maschile, mentre tutti gli altri affronteranno le gare del terzo turno sull’erba londinese.
Gli italiani in campo oggi a Wimbledon 2026
- Bolelli-Vavassori VS De Jong-Royer, campo 14, ore 12.00
- Cobolli VS Kachanov, campo 2, ore 13.10
- Paolini VS Sakkari, campo 3, ore 13.40
- Sonego VS Fritz, campo 2, ore 14.50
- Berrettini VS Dimitrov, campo centrale, ore 16.50
Dove vedere le partite in tv
Tutte le partite di Wimbledon 2026 – in corso dal 29 giugno al 12 luglio all’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra – si possono vedere in diretta e in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.