Iran, a Teheran esposto il feretro di Ali Khamenei

Una lunga processione funebre si è svolta a Teheran davanti alle bare dell’Ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema dell’Iran, e della sua famiglia, rimasti uccisi lo scorso 28 febbraio negli attacchi missilistici sulla capitale iraniana subito dopo l’inizio del conflitto tra Iran, da una parte, e Stati Uniti e Israele dall’altra.

Nelle scorse ore le forze di sicurezza hanno trasportato a mano la bara di Khamenei al suo arrivo alla Grande Moschea di Teheran. Leader religiosi hanno sfilato davanti alla bara di Khamenei, così come quelle di altri membri della sua famiglia, tra cui la nipotina di 14 mesi, Zahra Mohammadi Golpayegani. I media statali hanno riferito che il corpo di Khamenei era adagiato in una bara su un palco, con tulipani rossi davanti.

A partire da sabato, l’Iran celebrerà i funerali di Khamenei, che dureranno tutto il giorno. La sua salma verrà poi trasportata in diverse città sia in Iran sia in Iraq. Khamenei sarà tumulato nel santuario dell’Imam Reza a Mashhad, sua città natale, al termine di una serie di cerimonie e cortei funebri che si terranno dal 4 al 9 luglio.