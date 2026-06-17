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mercoledì 17 giugno 2026

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Musetti, forfait anche a Wimbledon: il rischio di crollare in classifica

Musetti, forfait anche a Wimbledon: il rischio di crollare in classifica
Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia (Foto Alfredo Falcone/LaPresse)
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Il tennista: “Decisione non facile ma giusta”. Berrettini entra in tabellone

Nuovo forfait per Lorenzo Musetti, che sta vivendo un 2026 davvero difficile dal punto di vista fisico e sta quindi compromettendo anche l’ottima classifica raggiunta lo scorso anno. Dopo il Roland Garros, Musetti è costretto a saltare anche il torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in programma sull’erba londinese.

L’annuncio del tennista: “Decisione non facile ma giusta”

Lo ha annunciato lo stesso tennista toscano in un post sul suo profilo Instagram. “Desidero aggiornarvi sul mio recupero dall’infortunio di Roma: la riabilitazione sta procedendo molto bene ed i risultati medici sono incoraggianti. Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest’anno non potrò competere a Wimbledon. Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%. Grazie per il vostro supporto costante – ci vediamo presto”, ha scritto Musetti che a Wimbledon vanta una semifinale raggiunta nel 2024.

Berrettini in tabellone a Wimbledon

Con il forfait appena annunciato di Lorenzo Musetti al torneo di Wimbledon si libera nel main draw un posto che verrà occupato da Matteo Berrettini, fino a pochi minuti fa il primo degli ‘alternate’. Il romano (n.49 al mondo), al momento della pubblicazione dell’entry list era al di fuori dei primi 100 e potenzialmente impegnato nelle qualificazioni, ma ora non avrà bisogno di una wild card.

La classifica Atp: Musetti al numero 15

Musetti è attualmente numero 15 del mondo, dopo essere stato stabilmente per mesi tra i primi dieci. Il forfait a Wimbledon rischia però di farlo scendere ancora di diverse posizioni. Ecco la classifica aggiornata a oggi, 17 giugno.

  1. Sinner 13.500 punti
  2. Alcaraz 9.960
  3. Zverev 7.190
  4. Auger-Aliassime 4.390
  5. Shelton 4.070
  6. De Minaur 4.060
  7. Medvedev 3.810
  8. Djokovic 3.760
  9. Fritz 3.635
  10. Cobolli 3.540
  11. Bublik 3.020
  12. Lehecka 2.640
  13. Rublev 2.460
  14. Ruud 2.425
  15. Musetti 2.315
  16. Mensik 2.300
  17. Darderi 2.300
  18. Khachanov 2.280
  19. Tien 2.270
  20. Vacherot 2.138
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