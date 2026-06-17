Musetti, forfait anche a Wimbledon: il rischio di crollare in classifica

Nuovo forfait per Lorenzo Musetti, che sta vivendo un 2026 davvero difficile dal punto di vista fisico e sta quindi compromettendo anche l’ottima classifica raggiunta lo scorso anno. Dopo il Roland Garros, Musetti è costretto a saltare anche il torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in programma sull’erba londinese.

L’annuncio del tennista: “Decisione non facile ma giusta”

Lo ha annunciato lo stesso tennista toscano in un post sul suo profilo Instagram. “Desidero aggiornarvi sul mio recupero dall’infortunio di Roma: la riabilitazione sta procedendo molto bene ed i risultati medici sono incoraggianti. Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest’anno non potrò competere a Wimbledon. Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%. Grazie per il vostro supporto costante – ci vediamo presto”, ha scritto Musetti che a Wimbledon vanta una semifinale raggiunta nel 2024.

Berrettini in tabellone a Wimbledon

Con il forfait appena annunciato di Lorenzo Musetti al torneo di Wimbledon si libera nel main draw un posto che verrà occupato da Matteo Berrettini, fino a pochi minuti fa il primo degli ‘alternate’. Il romano (n.49 al mondo), al momento della pubblicazione dell’entry list era al di fuori dei primi 100 e potenzialmente impegnato nelle qualificazioni, ma ora non avrà bisogno di una wild card.

La classifica Atp: Musetti al numero 15

Musetti è attualmente numero 15 del mondo, dopo essere stato stabilmente per mesi tra i primi dieci. Il forfait a Wimbledon rischia però di farlo scendere ancora di diverse posizioni. Ecco la classifica aggiornata a oggi, 17 giugno.