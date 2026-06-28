Serena Williams in campo a Wimbledon 2026: “Mi godrò l’esperienza”

A Wimbledon 2026 c’è attesa per l’esordio di Serena Williams: la tennista più vincente di sempre ha infatti accettato una wild card e tornerà in campo in singolare sull’erba londinese a quasi 45 anni (li compirà a settembre). Al primo turno, l’ex campionessa di Wimbledon (ha vinto sette volte il torneo), incontrerà martedì Maya Joint, 20 anni, australiana, attuale numero 53 del mondo.

Serena's singles return is set with a first round match-up against Maya Joint 👑 pic.twitter.com/762ofcmK4w — Wimbledon (@Wimbledon) June 26, 2026

Serena Williams: “Dovevo cogliere questa opportunità”

“Non sono stata sicura fino a domenica di accettare l’invito in singolare. Mentre avevo dubbi, ho pensato che non tutti i giorni Wimbledon offre una wild card a qualcuno. Potrei nominare forse una manciata di persone. Ho avuto la fortuna di essere una di quelle persone. Ho pensato di dover cogliere davvero questa opportunità. Chissà se ci arriverò mai di nuovo. Potrebbe essere l’ultima volta e mi sono detta di provarci”. Dopo mesi di rumours, a partire dal rientro nel protocollo antidoping, Serena Williams ha fatto il suo ritorno nel circuito Wta – per la prima volta dal settembre 2022 – al Queen’s, in doppio. Dopo la tappa in Germania (sempre in doppio), però, la tennista classe 1981 ha deciso di fare le cose in grande, accettando per Wimbledon sia la wild card di doppio che quella in singolare. “Non avrei mai pensato di trovarmi qui davanti a voi”, ha confessato. “Per me la carriera è sempre stata un percorso in salita. Certo, nei momenti belli è stata una discesa – ha raccontato la 44enne californiana – ma questo per dire che quando si vuole fare qualcosa di grande, bisogna scegliere la strada in salita”. Un messaggio importante, anche se Serena per ora non sente di voler dare lezioni a nessuno: “Penso che un messaggio lo avremo alla fine di tutto, lo imparerò io stessa e potrò dirvelo. Posso solo dire che bisogna credere in se stessi, anche quando un sogno sembra troppo grande per essere realizzato”.

Un sogno, quello di tornare a giocare un torneo che tanto le ha dato, con sette titoli in singolare e sei in doppio, che per ora non la fa tremare. “Al Queen’s mi sono emozionata molto, qui ho pensato che già ero rientrata da qualche settimana, quindi è stato diverso. Sarà diverso ovviamente anche in campo – ha puntualizzato -. Mi aspetto di essere nervosa, come sempre nella mia carriera. Il nervosismo dimostra l’amore e la passione che ci metto. Però, rispetto a prima, cercherò di godermi un po’ di più la cosa”. Di fronte avrà la tennista australiana classe 2006 Maya Joint, un’avversaria di cui ha detto di aver “visto qualcuno dei suoi video“. “Lei sicuramente mi conosce. Credo sia normale, da parte delle altre, avere un po’ di incertezza nell’affrontarmi, è un segno di rispetto perché non si sa cosa aspettarsi”, ha detto.