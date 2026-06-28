Wimbledon 2026, Mattia Bellucci si ritira: il motivo del forfait

Mattia Bellucci si ritira da Wimbledon 2026. Il tennista azzurro, secondo diversi media sportivi, dà forfait a causa di un infortunio al ginocchio rimediato durante un allenamento. Nel tabellone principale del singolare maschile il suo nome è già stato sostituito con quello dello spagnolo Pablo Llamas Ruiz, lucky loser, n°119 del ranking. Il 25enne di Busto Arsizio, n°65 del mondo, al primo turno avrebbe dovuto sfidare lo statunitense Zachary Svajda, 23 anni, n°69 Atp.

Wimbledon 2026, lunedì l’esordio di Sinner

C’è grande attesa, invece, per il n°1 del mondo e detentore del titolo di Wimbedon Jannik Sinner. L’altoatesino, come da tradizione, essendo il campione uscente, giocherà durante il primo giorno del torneo ovvero lunedì 29 giugno (alle ore 14.30 sul campo centrale). Contro di lui c’è il serbo Miomir Kecmanović, 26enne n°51 della classifica. I due si sono affrontati già quattro volte in passato con il fuoriclasse di Sesto Pusteria che ha vinto tutti e quattro gli incontri. L’ultimo risale a due anni fa, nel 2024, proprio sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. In quell’occasione l’azzurro vinse facile in tre set con il punteggio di 6-1 6-4 6-2.