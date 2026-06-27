Bambini in ospedale, gara di solidarietà al Circolo Canottieri Aniene con 60 cantine d’eccellenza per Orma

Un’iniziativa originale a sostegno delle famiglie dei bambini in cura negli ospedali romani. Parliamo di Wine on the River, l’evento di Orma che ha trasformato la sponda del Tevere del Circolo Canottieri Aniene in un percorso dedicato alle eccellenze vitivinicole italiane e alla solidarietà nei confronti dei piccoli pazienti. Oltre 400 ospiti hanno preso parte alla serata che ha visto protagoniste più di 60 cantine provenienti da tutta Italia, insieme alle etichette dei soci del Circolo Canottieri Aniene.

Un viaggio fra territori, tradizioni e grandi vini che ha coniugato eccellenza enologica, convivialità e solidarietà. La raccolta fondi sarà infatti destinata a sostenere le famiglie dei bambini ricoverati negli ospedali romani e provenienti da fuori regione. I proventi, spiegano da Orma, contribuiranno a coprire le spese di soggiorno e trasferimento di chi è costretto a lasciare la propria casa per garantire cure specialistiche ai propri bambini.

Grazie alla raccolta fondi delle precedenti edizioni – e al contributo di aziende e sostenitori che hanno creduto nel progetto – oggi l’associazione può garantire la disponibilità di tre stanze all’interno di Casa Giuseppe, dove soltanto negli ultimi mesi sono state accolte 12 famiglie, offrendo loro appoggio e assistenza durante il percorso di cura dei figli.

L’evento al Circolo Canottieri Aniene

“Un momento straordinario di condivisione e solidarietà che ha riscosso grande apprezzamento e ci ha permesso di riunire oltre 60 cantine provenienti da tutta Italia in una serata che ha saputo trasformare la solidarietà in un aiuto concreto per le famiglie che si trovano ad affrontare la malattia di un figlio”, commenta Alessandro Paco Vaccaro, presidente dell’Associazione che negli anni ha sostenuto oltre 45 soggiorni e trasferimenti di famiglie costrette a raggiungere Roma per cure pediatriche specialistiche.

Alla serata hanno partecipato numerosi rappresentanti del mondo delle istituzioni, dello sport, dello spettacolo e dell’imprenditoria, tra cui Erica Mazzetti Deputato della Repubblica, l’assessore alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del XV Municipio di Roma Agnese Rollo, il presidente del Cnel Renato Brunetta, la produttrice cinematografica Rita Rusic, le attrici Nathalie Caldonazzo e Daniela Martani, l’attore Osmin Lima Espinoza, la showgirl Maria Monsè, l’ex Miss Italia Denny Mendez, l’imprenditore Guido Formilli Fendi, l’esperto di moda Eduardo Tasca, Lorenzo Bartoletti, Amministratore del Gruppo MLC, Agostino Gambino di Visionarte e numerosi altri rappresentanti del mondo delle istituzioni, della sanità e dell’imprenditoria che hanno scelto di sostenere l’iniziativa.

Nathalie Caldonazzo

Che cosa fa Orma

Orma è un’organizzazione di volontariato nata per promuovere la cultura della prevenzione e sostenere progetti di solidarietà. Negli ultimi anni ha realizzato centinaia di screening gratuiti per la prevenzione cardiovascolare e oncologica, corsi di manovre salvavita pediatriche, attività a sostegno dei reparti ospedalieri, iniziative dedicate ai bambini con disturbo dello spettro autistico e numerosi interventi a favore delle persone più fragili.

La manifestazione romana è stata possibile grazie all’ospitalità del Circolo Canottieri Aniene, al sostegno del Gruppo MLC, alla collaborazione di Visionarte, al supporto del gruppo dei soci del circolo del Wine Club e delle aziende Amadori, Cappiello Design, Eventecnica di Gabriele Imbimbo, Baldi e Seck Impianti Tecnologici di Casini Claudio, AFS Service, Anzalone Mobili, Uno Più, Associazione Andrea Tudisco, Pioda, Alambicco, Più Blu ETS, Cap Delivery, Dolce Mascolo e Pim.

Lorenzo Bartoletti e Rita Rusic

Infine ecco le cantine che hanno aderito a questa prima edizione di Wine on the River: Agricola Mevante, Agricola Poggio Petroso di Konrad Giannò, Anna Maria Abbona, Antonelli San Marco, Arlini Vini 1912, Azienda Agricola Villa Simone di Costantini Piero, Azienda Biologica De Sanctis, Bajta Fattoria Carsica, Barone di Valforte, Cantina Sampietrana, Cantina Castello di Torre in Pietra, Cantina Otricolaia, Capizucchi Mater Divinis Amoris, Casale del Giglio, Casale della Ioria, Casale Lucino, Casale Vallechiesa Winery, Ciucci, Col D’Orcia, Crespaia, Domini San Calare, Fabrizio Sarno, Ferrari, Feudi Spada, Fontodi, Formilli Fendi.

E ancora: Gaetano Di Carlo, Ghino di Tacco di Paolo Serafini, Giacomo Barbero Azienda Agricola, Graci, Hochegg, Il Ponte, Josef Brigl, La Collina dei Ciliegi, La Taragna, Laila Libenzi, L’Avventura Società Agricola, Marco Carpineti, Maria Vittori, Marna, Maso Furli, Occhipinti Andrea, Paolo Calì – Vini delle Sabbie, Perla del Garda, Petrucca e Vela, Podere Acquaccina di Luigi Celentano, Riserva della Cascina, Seb Balaj Winery, Mario Cozzo, Società Agricola La Madeleine, Solis Terrae, Tagliafierro, Tenuta Decugnano dei Barbi, Tenuta di Lilliano, Tenuta La Pazzaglia, Tenuta Pallotta di Boni Renato, Tenuta Planisium, Terre d’Aquesia, Vigne del Patrimonio, Vigne Toniche, Vini Giovanni Terenzi e Vinivallemarina.