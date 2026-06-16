Serena e Venus Williams di nuovo insieme: wild card per il doppio di Wimbledon

A Wimbledon torna una delle coppie più iconiche della storia del tennis. Serena e Venus Williams parteciperanno infatti al torneo di doppio grazie a una wild card concessa dagli organizzatori dell’All England Club.

Il ritorno delle sorelle Williams

L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali del torneo, che ha assegnato alle due campionesse statunitensi un invito per il tabellone di doppio. La notizia segue il recente ritorno alle competizioni di Serena Williams, oggi 44enne, dopo quasi quattro anni lontana dal circuito professionistico.

Un palmarès senza paragoni

Le sorelle Williams hanno scritto pagine indimenticabili della storia del tennis, conquistando insieme 14 titoli del Grande Slam nel doppio. Di questi, sei sono arrivati proprio sui campi in erba di Wimbledon, dove hanno dominato per oltre due decenni. Venus, che mercoledì compirà 46 anni, ha continuato a scendere in campo sporadicamente negli ultimi anni. L’ultimo successo delle due a Wimbledon risale a dieci anni fa, mentre il primo trionfo insieme sull’erba londinese arrivò più di venticinque anni fa. Ora, a distanza di anni, Serena e Venus sono pronte a condividere nuovamente il campo nel torneo che più di ogni altro ha segnato la loro carriera.