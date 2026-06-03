Cobolli-Auger Aliassime oggi al Roland Garros 2026: orario e dove vederlo

Flavio Cobolli torna in campo oggi, 3 giugno, al Roland Garros 2026 per affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 6 del ranking Atp e tra i più forti tennisti rimasti in tabellone nello Slam parigino. Un impegno molto duro sulla carta, in un match di quarti di finale che proietterà il vincitore in una semifinale Slam, traguardo ambito tra i campioni della racchetta. Una semifinale che in caso di vittoria di Cobolli sarà tutta azzurra, visto che l’altro quarto da questo lato del tabellone è l’atteso derby tra Berrettini e Arnaldi. Un risultato insperato solo qualche giorno fa, quando un malore ha messo in difficoltà il favorito del torneo, Jannik Sinner, sconfitto in cinque set da Cerundolo, poi eliminato da Berrettini.

Cobolli arriva alla partita di oggi dopo un percorso convincente fatto di vittorie e prestazioni solide, l’ultima contro Svajda agli ottavi, battuto 6-2, 6-3, 6-7, 7-6.

Cobolli-Auger Aliassime: orario e dove vederlo

Il match dei quarti di finale tra Flavio Cobolli (14) e Felix Auger-Aliassime (6) è in programma oggi, 3 giugno, alle 14.

Tutti i match del Roland Garros saranno trasmessi in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a Discovery+ e HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno assistere al secondo Slam stagionale.