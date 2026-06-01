Roland Garros 2026, Cobolli affronta Svajda agli ottavi – La diretta

Flavio Cobolli in campo contro lo statunitense Zachary Svajda (n°85 Atp) per gli ottavi di finale del Roland Garros 2026. L’azzurro, n°14 del mondo, sfida per la seconda volta in carriera il 23enne californiano dopo l’incontro andato in scena a Delray Beach nel 2024 e vinto dal campione romano per 6-4 6-7 6-2. Il vincitore del match di oggi, sullo Chartrier, sfiderà ai quarti uno tra il candese Felix Auger-Aliassime e il cileno Alejandro Tabilo.
Cobolli tiene il servizio, vincendo il game a zero: 6-6 e tie break
Svajda tiene il servizio e completa la rimonta andando in vantaggio nel set per 6-5
L’americano fa break al termine di un game combattuto: è 5-5 al quarto set
Svajda tiene il servizio e accorcia ancora il punteggio: 5-4 per Cobolli che in questo game ha fatto solo un punto
L’italiano può servire per il match ma ad aggiudicarsi il gioco è Svajda: 5-3
Cobolli tiene il servizio e va sul 5-1 ma anche l’americano vince il suo turno di battuta: è 5-2 per Flavio
Cobolli conferma il break e tiene il suo turno di servizio. Ora il punteggio è di 4-0 al quarto set per l’azzurro.
Altro break di Flavio che sale 3-0. Azzurro in controllo.
Break in avvio di quarto set per Flavio, che cerca e trova una reazione immediata dopo il parziale perso al tie-break.
Cobolli perde il terzo parziale al tie-break. Svajda, che si è imposto 7-3, porta l’incontro al quarto set.
Svajda porta il terzo set al tie-break. Per Flavio è l’occasione di chiudere il match.
Flavio tiene ancora il servizio e sale 5-4. Svajda al turno di battuta per rimanere nel match.
Controbreak di Cobolli che prima pareggia i conti e poi tiene il suo turno di battuta. Punteggio sul 2-1 per l’azzurro al terzo set.
Il terzo set inizia con un break di Svajda che strappa il servizio a zero a Cobolli.
Flavio chiude agevolmente il secondo set per 6-3. Ora manca un altro parziale per coronare il sogno e arrivare ai quarti di finale del Roland Garros.
Break di Cobolli nel secondo set. L’azzurro strappa il servizio allo statunitense, concedendogli solo un 15, e sale 4-3.
Primo momento di difficoltà per Flavio che annulla tre palle break e tiene il servizio: 2-2 al secondo set.
Svajda e Cobolli tengono entrambi il servizio: 1-1 nel secondo set
Flavio Cobolli si aggiudica il primo set dell’ottavo di finale con l’americano Zachary Svajda con il punteggio di 6-2 in 42 minuti
Flavio Cobolli conduce 3-2 sullo statunitense, dopo aver conquistato il break sul 3-1