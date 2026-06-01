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lunedì 1 giugno 2026

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Roland Garros 2026, Cobolli affronta Svajda agli ottavi – La diretta

Roland Garros 2026, Cobolli affronta Svajda agli ottavi – La diretta
Flavio Cobolli, Parigi, 1 giugno 2026 (AP Photo/Christophe Ena)
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Nel pomeriggio tocca a Berrettini e Arnaldi

Flavio Cobolli in campo contro lo statunitense Zachary Svajda (n°85 Atp) per gli ottavi di finale del Roland Garros 2026. L’azzurro, n°14 del mondo, sfida per la seconda volta in carriera il 23enne californiano dopo l’incontro andato in scena a Delray Beach nel 2024 e vinto dal campione romano per 6-4 6-7 6-2. Il vincitore del match di oggi, sullo Chartrier, sfiderà ai quarti uno tra il candese Felix Auger-Aliassime e il cileno Alejandro Tabilo.

Roland Garros 2026, Cobolli affronta Svajda agli ottavi
Flavio Cobolli, numero 14 del ranking mondiale, impegnato contro lo statunitense Zachary Svajda, numero 85 Atp, sullo Chartrier agli ottavi del Roland Garros
Inizio diretta: 01/06/26 11:00
Fine diretta: 01/06/26 15:00
Cobolli vince il game: 6-6 e si va al tie break

Cobolli tiene il servizio, vincendo il game a zero: 6-6 e tie break 

Svajda va sul 6-5

Svajda tiene il servizio e completa la rimonta andando in vantaggio nel set per 6-5

Svajda fa break e riprende Cobolli: 5-5

L’americano fa break al termine di un game combattuto: è 5-5 al quarto set

Svajda accorcia ancora: 5-4 per Cobolli

Svajda tiene il servizio e accorcia ancora il punteggio: 5-4 per Cobolli che in questo game ha fatto solo un punto 

Svajda strappa il servizio a Cobolli: 5-3

L’italiano può servire per il match ma ad aggiudicarsi il gioco è Svajda: 5-3

Svajda tiene il servizio, 5-2 per l'azzurro

Cobolli tiene il servizio e va sul 5-1 ma anche l’americano vince il suo turno di battuta: è 5-2 per Flavio

Cobolli sale 4-0

Cobolli conferma il break e tiene il suo turno di servizio. Ora il punteggio è di 4-0 al quarto set per l’azzurro. 

Altro break Cobolli

Altro break di Flavio che sale 3-0. Azzurro in controllo. 

Break Cobolli

Break in avvio di quarto set per Flavio, che cerca e trova una reazione immediata dopo il parziale perso al tie-break. 

Svajda vince il terzo set

Cobolli perde il terzo parziale al tie-break. Svajda, che si è imposto 7-3, porta l’incontro al quarto set. 

Cobolli e Svajda al tie-break

Svajda porta il terzo set al tie-break. Per Flavio è l’occasione di chiudere il match. 

Cobolli-Svajda 5-4

Flavio tiene ancora il servizio e sale 5-4. Svajda al turno di battuta per rimanere nel match. 

Break Cobolli

Controbreak di Cobolli che prima pareggia i conti e poi tiene il suo turno di battuta. Punteggio sul 2-1 per l’azzurro al terzo set. 

Break Svajda

Il terzo set inizia con un break di Svajda che strappa il servizio a zero a Cobolli. 

Cobolli vince il secondo set

Flavio chiude agevolmente il secondo set per 6-3. Ora manca un altro parziale per coronare il sogno e arrivare ai quarti di finale del Roland Garros. 

Break Cobolli

Break di Cobolli nel secondo set. L’azzurro strappa il servizio allo statunitense, concedendogli solo un 15, e sale 4-3. 

Cobolli annulla tre palle break

Primo momento di difficoltà per Flavio che annulla tre palle break e tiene il servizio: 2-2 al secondo set. 

La sfida sull'1-1 nel secondo set

Svajda e Cobolli tengono entrambi il servizio: 1-1 nel secondo set

Flavio Cobolli vince il primo set 6-2

Flavio Cobolli si aggiudica il primo set dell’ottavo di finale con l’americano Zachary Svajda con il punteggio di 6-2 in 42 minuti

Cobolli avanti 3-2: il romano ha fatto un break sul 3-1

Flavio Cobolli conduce 3-2 sullo statunitense, dopo aver conquistato il break sul 3-1

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