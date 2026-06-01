Roland Garros 2026, oggi Berrettini-Cerundolo: il match in diretta

Matteo Berrettini, oggi lunedì 1° giugno, scende in campo contro l’argentino Juan Manuel Cerúndolo (che ha eliminato Jannik Sinner) nel match valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Il 30enne romano e il 24enne di Buenos Aires non si sono mai incontrati prima d’ora. L’azzurro, n°105 del ranking, arriva a questa sfida dopo aver sconfitto Márton Fucsovics, Arthur Rinderknech e Francisco Comesaña. In caso di vittoria, ai quarti di finale, troverebbe uno tra Matteo Arnaldi e Frances Tiafoe. Intanto sorride il suo amico di lunga data, Flavio Cobolli, che ha battuto in quattro set lo statunitense Zachary Svajda, approdando per la prima volta ai quarti del Roland Garros.

Berrettini-Cerundolo: il match in diretta Inizio diretta: 01/06/26 16:30 Fine diretta: 01/06/26 20:00