Roland Garros 2026, oggi Berrettini-Cerundolo: il match in diretta

Matteo Berrettini, oggi lunedì 1° giugno, scende in campo contro l’argentino Juan Manuel Cerúndolo (che ha eliminato Jannik Sinner) nel match valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Il 30enne romano e il 24enne di Buenos Aires non si sono mai incontrati prima d’ora. L’azzurro, n°105 del ranking, arriva a questa sfida dopo aver sconfitto Márton Fucsovics, Arthur Rinderknech e Francisco Comesaña. In caso di vittoria, ai quarti di finale, troverebbe uno tra Matteo Arnaldi e Frances Tiafoe. Intanto sorride il suo amico di lunga data, Flavio Cobolli, che ha battuto in quattro set lo statunitense Zachary Svajda, approdando per la prima volta ai quarti del Roland Garros.
Procede senza intoppi il Roland Garros di Sara Errani e Andrea Vavassori. Teste di serie numero 1 del tabellone di doppio misto, gli azzurri sono a due sole vittorie dal confermarsi campioni a Parigi. Senza storia il quarto di finale contro la kazaka Anna Danilina e lo statunitense Jj Tracy, sconfitti 6-2 6-2. In semifinale Errani e Vavassori sfideranno la coppia numero 4 del tabellone, la statunitense Desirae Krawczyk e il britannico Neal Skupski, o il duo tedesco-francese formato da Laura Siegemund e Edouard Roger-Vasselin.
Berrettini conquista il primo set per 6-3. L’azzurro sta mettendo in campo un servizio impeccabile e mostrando un gioco solido.
Cerundolo tiene a 15 il servizio e accorcia 5-3. Matteo può servire per il set.
Berrettini avanti 5-2. Cerundolo serve per rimanere nel set.
Berrettini solido in questo primo set. Azzurro avanti 4-1.
Matteo consolida il break e tiene il suo turno di battuta. Il tennista romano conduce 3-0
Break di Berrettini che strappa il servizio a Cerundolo e si porta sul 2-0.
Berrettini vince il primo game, durato ben nove minuti. L’azzurro salva una palla break e sale 1-0.
Matteo è a caccia del quarto di finale, traguardo che in un torneo Slam gli manca dagli Us Open 2022.
I due giocano sul campo Suzanne Lenglen, tennista francese che visse tra il 1899 e il 1938 e vinse 25 titoli del Grande Slam.
Berrettini e Cerúndolo non si sono mai affrontati prima d’ora. Juan Manuel arriva a questa sfida dopo aver eliminato Jacob Fearnley, Jannik Sinner e Martin Landaluce.