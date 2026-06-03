Berrettini-Arnaldi oggi al Roland Garros 2026: orario e dove vederlo

Attesa oggi, 3 giugno, al Roland Garros 2026 per il derby azzurro nei quarti di finale tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Comunque andrà l’incontro, l’Italia avrà un semifinalista, e potrebbe averne due in caso di vittoria di Flavio Cobolli contro Felix Auger-Aliassime, eventualità che porterebbe a un derby azzurro anche in semifinale.

I due tennisti azzurri arrivano da percorsi simili nel torneo, con diversi incontri che si sono trasformati in battaglie sui cinque set da oltre cinque ore di gioco, e la stanchezza potrebbe avere un ruolo importante da una parte o dall’altra. L’ultima impresa è quella firmata da Arnaldi che ha concluso a notte fonda per avere la meglio in cinque set sul più quotato statunitense Frances Tiafoe.

Berrettini-Arnaldi: orario e dove vederlo

Il derby italiano tra Matteo Berrettini (105) e Matteo Arnaldi (104) è in programma come incontro serale, non prima delle 20.15.

Tutti i match del Roland Garros saranno trasmessi in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a Discovery+ e HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno assistere agli incontri.