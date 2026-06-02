Roland Garros 2026, impresa Arnaldi: batte Tiafoe e va ai quarti, troverà Berrettini

Dopo una maratona di 5 set e 5 ore e mezza, conclusa a notte fonda al Roland Garros 2026, Matteo Arnaldi ha sconfitto il più quotato statunitense Frances Tiafoe, numero 22 del mondo, con il punteggio di 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4.

Prosegue così il momento magico del tennis azzurro che, nonostante l’inattesa assenza del numero 1 del mondo Jannik Sinner, fermato da un malessere al terzo turno, piazza ben tre giocatori ai quarti di finale dello Slam parigino. Arnaldi dovrà ora affrontare il derby contro l’altro Matteo, Berrettini, che ieri ha avuto la meglio in 3 set su Cerundolo, che aveva eliminato Sinner, sconfitto 6-3, 7-6, 7-6, e che appare in gran forma. Sulla carta sarà un match equilibrato tra quelli che, prima del torneo parigino, erano i numeri 104 e 105 del mondo ma che dopo il fine settimana sono destinati a risalire decine di posizioni. A loro si unisce Flavio Cobolli, numero 14, che ha sconfitto Zachary Svajda per 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 e che ai quarti troverà quello che è rimasto forse lo scoglio più duro in assoluto nel torneo, il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 6 del mondo e apparso in ottima forma.