Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 1 giugno 2026

Ultima ora

Arnaldi-Tiafoe oggi al Roland Garros 2026: chi vince sfida Berrettini

Arnaldi-Tiafoe oggi al Roland Garros 2026: chi vince sfida Berrettini
Matteo Arnaldi sulla terra rossa del Country Club del Principato di Monaco. (Foto: Instagram, Matteo Arnaldi)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Il vincitore della sfida affronterà Matteo Berrettini ai quarti di finale

Flavio Cobolli e Matteo Berrettini si sono qualificati ai quarti di finale del Roland Garros 2026, grazie alle vittorie su Cerundolo e Svajda. In campo ora Arnaldi-Tiafoe, il vincitore della sfida affronterà proprio Matteo Berrettini ai quarti di finale.

Arnaldi-Tiafoe: la diretta
Inizio diretta: 01/06/26 20:58
Fine diretta: 02/06/26 00:00
Tiafoe allunga: 4-1

Lo statunitense conferma il break e allunga nel quarto set, che potrebbe essere decisivo per le sorti del match. Ora Tiafoe comanda 4-1

Ancora break Tiafoe

Ennesimo break conquistato da Tiafoe, che nel quarto set parte bene e si porta sul 2-0.

Tiafoe porta a casa anche il terzo set

Si chiude 6-3 un terzo set che ha visto la prevalenza di Frances Tiafoe, capace di piazzare il break al momento giusto.

Tiafoe vince il tie break, un set pari

Si chiude 7-5 il tie break del secondo set per Frances Tiafoe, ora il match torna in equilibrio. Adesso il terzo set.

Ancora tie break

Anche il secondo set, come il primo, sarà deciso dal tie break appena iniziato.

Set sul 5-5

Un second set pieno di capovolgimenti di fronte: per la seconda volta Arnaldi porta a casa un controbreak e riesce a riportare in parità il set.

Break e controbreak Arnaldi!

Tiafoe era riuscito a strappare il servizio ad Arnaldi nel quinto game, ma nel gioco successivo è stato l’azzurro a chiudere il controbreak. 3-3

1-1 nel secondo set

Sia Arnaldi che Tiafoe tengono il rispettivo turno di battuta nei primi due game del secondo set.

Arnaldi vince il primo set al tie break

Si chiude sul 7-6 per Matteo Arnaldi il primo set della sfida contro Frances Tiafoe.

© Riproduzione Riservata