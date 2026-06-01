Arnaldi-Tiafoe oggi al Roland Garros 2026: chi vince sfida Berrettini

Flavio Cobolli e Matteo Berrettini si sono qualificati ai quarti di finale del Roland Garros 2026, grazie alle vittorie su Cerundolo e Svajda. In campo ora Arnaldi-Tiafoe, il vincitore della sfida affronterà proprio Matteo Berrettini ai quarti di finale.
Lo statunitense conferma il break e allunga nel quarto set, che potrebbe essere decisivo per le sorti del match. Ora Tiafoe comanda 4-1
Ennesimo break conquistato da Tiafoe, che nel quarto set parte bene e si porta sul 2-0.
Si chiude 6-3 un terzo set che ha visto la prevalenza di Frances Tiafoe, capace di piazzare il break al momento giusto.
Si chiude 7-5 il tie break del secondo set per Frances Tiafoe, ora il match torna in equilibrio. Adesso il terzo set.
Anche il secondo set, come il primo, sarà deciso dal tie break appena iniziato.
Un second set pieno di capovolgimenti di fronte: per la seconda volta Arnaldi porta a casa un controbreak e riesce a riportare in parità il set.
Tiafoe era riuscito a strappare il servizio ad Arnaldi nel quinto game, ma nel gioco successivo è stato l’azzurro a chiudere il controbreak. 3-3
Sia Arnaldi che Tiafoe tengono il rispettivo turno di battuta nei primi due game del secondo set.
Si chiude sul 7-6 per Matteo Arnaldi il primo set della sfida contro Frances Tiafoe.