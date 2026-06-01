Arnaldi-Tiafoe oggi al Roland Garros 2026: chi vince sfida Berrettini

Flavio Cobolli e Matteo Berrettini si sono qualificati ai quarti di finale del Roland Garros 2026, grazie alle vittorie su Cerundolo e Svajda. In campo ora Arnaldi-Tiafoe, il vincitore della sfida affronterà proprio Matteo Berrettini ai quarti di finale.

Arnaldi-Tiafoe: la diretta Inizio diretta: 01/06/26 20:58 Fine diretta: 02/06/26 00:00