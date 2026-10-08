Jamaal Howard condannato a morte, il 46enne è stato giustiziato nel Texas

Un uomo del Texas che aveva ucciso a colpi di pistola una commessa di un minimarket è stato giustiziato mercoledì sera, diventando la trentesima persona giustiziata negli Stati Uniti quest’anno e la prima dopo il tentativo fallito del Tennessee di somministrare un’iniezione letale a Christa Pike una settimana fa. Jamaal Howard, 46 anni, è stato dichiarato morto alle 20.03 locali (le 3.03 in Italia, ndr) dopo aver ricevuto una dose letale di pentobarbital nel carcere statale di Huntsville. Era stato condannato per l’omicidio di Vickie Swartout, 42 anni, durante una rapina in un negozio avvenuta nel 2000 e ripresa dalle telecamere di sorveglianza.

Alla domanda del direttore del carcere se avesse un’ultima dichiarazione da fare, Howard si è scusato profusamente con alcuni membri della famiglia della vittima, che assistevano alla scena attraverso una finestra a pochi metri dalla camera di esecuzione. “Spero che accettiate le mie scuse e spero di ottenere il vostro perdono”, ha detto, poco prima che iniziasse l’iniezione. “Mi dispiace per quello che è successo. Spero che un giorno riusciate a perdonarmi”. Ha anche ringraziato i suoi amici e la sua famiglia, dicendo di amarli, e ha aggiunto di trovarsi “in uno stato d’animo sereno per trovare la pace e il Signore, quindi vi ringrazio tutti”. Ha concluso dicendo: “Godetevi la vita, e pace a tutti voi”.