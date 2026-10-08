Allerta meteo Roma, nubifragio nella notte: 120 interventi dei Vigili del Fuoco

Sono stati circa 120 gli interventi effettuati dalla sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Roma nella notte, dalle 20 di ieri alle 8 di questa mattina, a seguito delle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato il territorio di Roma e della provincia. Un forte nubifragio ha colpito la Capitale e la pioggia continua a non dare tregua. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente le conseguenze della pioggia e del forte vento, che hanno provocato la caduta di diversi alberi e rami, di pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d’acqua all’interno delle abitazioni. Nel corso della notte, un albero è caduto su un’auto. Nell’incidente non si sono registrati feriti. La sala operativa del Comando continua a ricevere numerose richieste di intervento da parte dei cittadini provenienti da tutto il territorio di Roma e provincia. Le squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate nelle attività di soccorso e di messa in sicurezza delle aree interessate dagli effetti del maltempo.

#Roma, stanotte effettuati dai #vigilidelfuoco 120 interventi per far fronte a danni connessi alla forte pioggia. La maggior parte di questi per la messa in sicurezza di alberi pericolanti e allagamenti [#8ottobre 8:00] https://t.co/1YBK0syzzl — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 8, 2026