Meteo, temporali e temperature giù in tutta Italia: ecco le previsioni per oggi

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 8 ottobre, in Italia secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare. La profonda saccatura atlantica, attualmente posizionata su parte delle regioni nord-occidentali italiane, tenderà a spostarsi verso Sud-Est e interesserà il Centro-Nord e parte del Sud, con fenomeni più intensi e frequenti lungo il versante tirrenico peninsulare. Lo rende noto la Protezione Civile. L’avviso prevede dalle prime ore del giorno precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Campania settentrionale e sui settori interni ed appenninici di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 8 ottobre, allerta arancione in Toscana. Valutata inoltre allerta gialla su settori di Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Marche, Campania, Basilicata e sull’intero territorio di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia.

📅 Giovedì #8ottobre 🔔🟠#allertaARANCIONE meteo-idro in Toscana 🔔🟡#allertaGIALLA in 11 regioni 🌧⛈ Piogge e temporali da Nord a Sud. 🔎 Leggi l’avviso meteo del #7ottobre 👉 https://t.co/LXKkzOX5IU #protezionecivile https://t.co/6tDyZLoNqh — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) October 7, 2026

Le previsioni per il Nord Italia

Temporanee aperture sulle regioni più ad ovest, con il cielo generalmente coperto altrove dove avremo rovesci e temporali localmente anche intensi specie su Lombardia, Liguria di levante, ovest Emilia e sul Friuli-Venezia Giulia fino al mattino; dal pomeriggio l’instabilità riprende vigore ad iniziare dal basso Piemonte e centro Liguria, con isolati piovaschi, anche accompagnati da temporali e locali grandinare, in rapido spostamento verso est, interessando la Lombardia e in maniera più attenuata il Veneto e il basso trentino. Prime deboli nevicate oltre i 2000/2200 metri, attese dapprima sulla Val d’Aosta in estensione al resto dei rilievi confinali.

Le previsioni per Centro e Sardegna

Nuvolosità estesa con moderata instabilità più presente sulle aree tirreniche in estensione a quelle appenniniche, associata a rovesci e temporali, con la fenomenologia più importante che si manifesterà su Toscana e Lazio. Sulla Sardegna generalmente nuvoloso con piogge e temporali ad iniziare dal settore centro-settentrionale dell’isola che col passar delle ore interesseranno isolatamente le rimanenti aree.

Le previsioni per Sud e Sicilia

Molte nubi alternate a timide aperture con la nuvolosità più compatta presente sulla Campania associata ad una moderata instabilità, tra notte e primo mattino, che sul settore nord e su quelli costieri si concretizzerà con rovesci e temporali. Nel corso della giornata isolati piovaschi interesseranno tutte le regioni del versante tirrenico e la Sicilia centro-orientale. Un nuovo e più forte impulso instabile tra tardo pomeriggio e sera, lo avremo sul nord Campania con rovesci e forti temporali, anche accompagnati da locali grandinate, che entro fine giornata andranno ad interessare anche il Molise e la Puglia garganica.

Le temperature

Minime in risalita su buona parte del paese, più evidente a nord-est e regioni adriatiche, ad eccezione del Piemonte dove saranno in lieve calo e su Val d’Aosta e Sicilia dove rimarranno invariate. Massime in aumento su Piemonte, Liguria, pianure emiliano-romagnole, versanti adriatici di Marche, Abruzzo e Molise, e sulle estreme regioni meridionali, Sicilia compresa; in calo sulle rimanenti regioni, più marcato su Toscana, Marche, Umbria e nord Sardegna.

Venti

Forti dai quadranti meridionali con raffiche localmente anche di burrasca sui settori appenninici, in particolare quello romagnolo e centrale. Forti dai quadranti occidentali sulla Sardegna e sulle coste del medio-alto Tirreno. Moderati dai quadranti settentrionali in aumento serale fino a forti sulla Liguria e sui settori alpini.

Mari

Molto mosso l’Adriatico settore est e l’alto Tirreno, molto mosso anche il mar Ligure, il mar di Corsica e quello di Sardegna a Nord, su quest’ultimi in serata aumenterà il moto ondoso fino ad agitato o molto agitato al largo. Mossi o localmente poco mossi i restanti mari, con moto ondoso in aumento fino a molto mosso in serata sullo ionio settentrionale.