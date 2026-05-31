Home > Sport > Tennis > Roland Garros 2026, gli italiani Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottavi: orari e dove vedere le partite

Domani, 1 giugno 2026, sarà una giornata potenzialmente storica per il tennis italiano al Roland Garros. Nonostante l’eliminazione anticipata di Jannik Sinner, sono ancora tre gli azzurri in corsa per un posto nei quarti di finale dello Slam parigino: si tratta di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.

Cobolli sfida Svajda

Si parte alle 11 con Flavio Cobolli, impegnato contro lo statunitense Zachary Svajda. A seguire spazio all’attesissimo confronto tutto da seguire per il pubblico francese tra Diane Parry e la polacca proveniente dalle qualificazioni Maja Chwalinska.

Berrettini per vendicare Sinner contro Cerundolo

Sul campo Suzanne Lenglen saranno invece protagonisti gli altri due italiani rimasti in gara. Dopo i match femminili tra Potapova-Kalinskaya e Keys-Shnaider, Matteo Berrettini affronterà Juan Manuel Cerundolo, argentino già capace di eliminare Sinner dal torneo. A chiudere il programma sarà Matteo Arnaldi, chiamato a misurarsi con lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 19 del seeding.

Gli altri match in programma

Non prima delle 15.30 toccherà invece al canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie più alta ancora presente nella parte alta del tabellone maschile, opposto al cileno Alejandro Tabilo, ex connazionale del nordamericano.

La sessione serale regalerà uno degli incontri più prestigiosi dell’intero torneo: per la prima volta in questa edizione e per la prima volta dal 2023 il “night session” sarà dedicato a un match femminile, con la numero uno del mondo Aryna Sabalenka che sfiderà la quattro volte campionessa Slam Naomi Osaka.

Orari e dove vedere i match

Juan Manuel Cerundolo- Berrettini , dalle ore 11 sul campo Suzanne Lenglen.

, dalle sul campo Suzanne Lenglen. Tiafoe- Arnaldi , orario ancora da definire.

, ancora da definire. Cobolli-Svajda ore 11:00 sullo Philippe Chatrier, il centrale di Parigi.

Tutti i match del Roland Garros saranno trasmessi in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre a Discovery+ e HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno assistere al secondo Slam stagionale.