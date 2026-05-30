Roland Garros 2026, gli italiani in campo oggi: ora il match Cobolli-Tien – La diretta

Sono tre gli italiani che scendono in campo oggi, sabato 30 maggio 2026, al Roland Garros. Si tratta di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che si giocano l’accesso agli ottavi di finale del torneo parigino.
Ecco il programma completo della giornata del singolare maschile:
- 11:00
- Francisco Cerundolo – Zachary Svajda
- 12:00
- Flavio Cobolli – Learner Tien
- 13:00
- Matteo Berrettini – Francisco Comesana
- 13:30
- Juan Manuel Cerundolo – Martin Landaluce
- 14:00
- Moise Kouame – Alejandro Tabilo
- 14:30
- Matteo Arnaldi – Raphael Collignon
- 16:00
- Jaime Faria – Frances Tiafoe
- 20:15
- Felix Auger-Aliassime – Brandon Nakashima
Questo il programma del singolare femminile:
- 11:00
- Maria Sakkari – Maja Chwalinska
- 11:00
- Iva Jovic – Naomi Osaka
- 12:00
- Diana Shnaider – Oleksandra Oliynykova
- 12:30
- Aryna Sabalenka – Daria Kasatkina
- 13:00
- Anna Kalinskaya – Camila Osorio
- 14:00
- Diane Parry – Amanda Anisimova
- 15:00
- Victoria Mboko – Madison Key
- 16:00
- Coco Gauff – Anastasia Potapova
Si chiude sul 6-2 il primo set per Flavio Cobolli, il romano vince in poco meno di mezz’ora.
Al quinto game, Flavio strappa ancora il servizio a Tien e ora conduce 4-1 nel primo set.
Parte forte il tennista romano, che vince i primi due game della partita e ora conduce 2-0, dopo aver strappato il servizio allo statunitense.
A breve l’inizio del match Cobolli-Tien. Il tennista azzurro è favorito per i bookmakers: quote favorevoli per il romano, avanti a 1,49 su 888sport, 2,50 la quota per lo statunitense.