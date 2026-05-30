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sabato 30 maggio 2026

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Roland Garros 2026, gli italiani in campo oggi: ora il match Cobolli-Tien – La diretta

Roland Garros 2026, gli italiani in campo oggi: ora il match Cobolli-Tien – La diretta
Flavio Cobolli in azione contro Zverev a Monaco di Baviera (Foto AP/Matthias Schrader)
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A seguire Berrettini-Comesana e Arnaldi-Collignon

Sono tre gli italiani che scendono in campo oggi, sabato 30 maggio 2026, al Roland Garros. Si tratta di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che si giocano l’accesso agli ottavi di finale del torneo parigino.

Ecco il programma completo della giornata del singolare maschile:

  • 11:00
    • Francisco Cerundolo – Zachary Svajda
  • 12:00
    • Flavio Cobolli – Learner Tien
  • 13:00
    • Matteo Berrettini – Francisco Comesana
  • 13:30
    • Juan Manuel Cerundolo – Martin Landaluce
  • 14:00
    • Moise Kouame – Alejandro Tabilo
  • 14:30
    • Matteo Arnaldi – Raphael Collignon
  • 16:00
    • Jaime Faria – Frances Tiafoe
  • 20:15
    • Felix Auger-Aliassime – Brandon Nakashima

Questo il programma del singolare femminile:

  • 11:00
    • Maria Sakkari – Maja Chwalinska
  • 11:00
    • Iva Jovic – Naomi Osaka
  • 12:00
    • Diana Shnaider – Oleksandra Oliynykova
  • 12:30
    • Aryna Sabalenka – Daria Kasatkina
  • 13:00
    • Anna Kalinskaya – Camila Osorio
  • 14:00
    • Diane Parry – Amanda Anisimova
  • 15:00
    • Victoria Mboko – Madison Key
  • 16:00
    • Coco Gauff – Anastasia Potapova
Roland Garros 2026, i match di oggi
Inizio diretta: 30/05/26 11:50
Fine diretta: 30/05/26 23:00
Cobolli vince il primo set 6-2

Si chiude sul 6-2 il primo set per Flavio Cobolli, il romano vince in poco meno di mezz’ora.

Doppio break, 4-1

Al quinto game, Flavio strappa ancora il servizio a Tien e ora conduce 4-1 nel primo set.

Break Cobolli: 2-0

Parte forte il tennista romano, che vince i primi due game della partita e ora conduce 2-0, dopo aver strappato il servizio allo statunitense.

Cobolli favorito per i bookmakers

A breve l’inizio del match Cobolli-Tien. Il tennista azzurro è favorito per i bookmakers: quote favorevoli per il romano, avanti a 1,49 su 888sport, 2,50 la quota per lo statunitense.

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