Home > Sport > Tennis > Roland Garros 2026, le partite di oggi. In campo Djokovic e Zverev: orario e dove vederli in tv

Dopo la clamorosa sconfitta di Jannik Sinner al Roland Garros 2026 contro Cerundolo, oggi 29 maggio in campo a Parigi non ci sarà nessuno degli italiani ancora in corsa ma big come Djokovic e Zverev, che ora sperano nella vittoria finale dello Slam parigino. Nella serata di ieri, vittorie per Arnaldi e Berrettini, che hanno battuto rispettivamente Tsitsipas e Rinderknech. Eliminato invece Luciano Darderi, sconfitto in 5 set da Comesana.

Le vittorie di Arnaldi e Berrettini

Matteo Arnaldi accede al terzo turno. Il ligure, numero 104 del ranking, ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, numero 79 Atp, in quattro set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-3, 6-2 in 3 ore e 18 minuti. L’azzurro affronterà il belga Raphael Collignon. Promosso anche Matteo Berrettini, che ha battuto il francese Artur Rinderknech, numero 25 Atp, in tre set con il punteggio di 6-4 6-4 6-4 dopo due ore e 19 minuti. L’azzurro affronterà l’argentino Francisco Comesana, vittorioso nel match contro Luciano Darderi.

Quelques heures après la défaite de Jannik Sinner, Matteo Berrettini a redonné le sourire aux fans italiens en retrouvant son meilleur niveau pour battre Arthur Rinderknech en soirée 🇮🇹#RolandGarros https://t.co/iI70Vt1jMZ — Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2026

Oggi Djokovic-Fonseca e Zverev-Halys

Oggi è il giorno di Novak Djokovic. Il serbo, 39 anni e numero 4 del mondo, affronterà nel pomeriggio la giovane promessa brasiliana, Joao Fonseca, classe 2006 e numero 30 del ranking. Tra i due ci sono quasi 20 anni di differenza e quella sul campo centrale di Parigi sarà la loro prima sfida. Il 19enne è arrivato al terzo turno eliminando prima il francese Luka e poi il croato Dino Prizmic, Nole invece ha superato altri due francesi: Giovanni Mpetshi Perricard al primo turno e Valentin Royer al secondo.

Giocherà nella sessione serale invece un altro big in campo oggi Alexander Zverev. Il tedesco, numero tre del mondo, se la vedrà col padrone di casa Quentin Halys, numero 90 del ranking.

Il programma delle partite al Roland Garros del 29 maggio

Singolari maschili

11:00 Thiago Agustin Tirante vs Pablo Carreño Busta — Campo 14

11:00 Nuno Borges vs Andrey Rublev — Campo Suzanne Lenglen

11:00 Alex Michelsen vs Rafael Jodar — Campo Simonne-Mathieu

Karen Khachanov vs Jesper de Jong — Campo 14

Alex de Minaur vs Jakub Mensik – Campo Simonne-Mathieu

Dalle 15:30 — Novak Djokovic vs João Fonseca — Campo Philippe-Chatrier

Casper Ruud vs Tommy Paul – Campo Suzanne Lenglen

20:15 Quentin Halys vs Alexander Zverev — Campo Philippe-Chatrier

Djokovic-Fonseca, dove vedere le partite in tv

Djokovic-Fonseca e Zverev-Halys, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, disponibile su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.