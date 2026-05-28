Dopo Jannik Sinner anche Luciano Darderi esce di scena al secondo turno del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Il tennista azzurro ha perso al quinto set contro l’argentino Francisco Comesana con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-4, 3-6, 6-4 confermando la relazione complicata con lo Slam parigino dove in carriera non è mai riuscito a spingersi oltre il secondo turno.
Roland Garros 2026, Darderi fuori al secondo turno contro Comesana
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L’azzurro battuto 7-6, 4-6, 6-4, 3-6, 6-4 dall’argentino