Home > Sport > Tennis > Roland Garros 2026, oggi Sinner e altri 4 italiani in campo: orari e dove vederli

Jannik Sinner e altri quattro italiani scendono in campo oggi, giovedì 28 maggio, per il secondo turno del Roland Garros 2026. Il n°1 del mondo è atteso sul Philippe-Chatrier alle 12 e sfiderà l’argentino Juan Manuel Cerúndolo (n°59 Atp e fratello di Francisco Cerúndolo). Protagonisti di giornata anche Flavio Cobolli (testa di serie n°10), Luciano Darderi (testa di serie n°14), Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Niente da fare per Lorenzo Sonego, Federico Cinà e Jasmine Paolini, usciti di scena mercoledì.

Cobolli VS Yibing ore 11.00, campo 7

Sinner VS Cerúndolo ore 12.00, Philippe-Chatrier

Darderi VS Comesaña non prima delle 13.50, campo 6

Arnaldi VS Tsitsipas non prima delle 15.00, campo 14

Berrettini VS Rinderknech non prima delle 20.15, Philippe-Chatrier

Jannik Sinner-Juan Manuel Cerúndolo: i precedenti

Jannik Sinner e Juan Manuel Cerúndolo si sono affrontati una sola volta in passato, al primo turno di Wimbledon nel 2023: match vinto dall’altoatesino per 6-2 6-2 6-2. Il tennista di Buenos Aires, anche lui classe 2001, è professionista dal 2018. In carriera ha vinto un solo titolo Atp, il 250 di Cordoba, in Argentina, nel 2021, mentre lo scorso anno è arrivato in finale al 250 di Gstaad (persa contro Aleksandr Bublik). Juan Manuel è il fratello più piccolo di Francisco, 27 anni e n°26 del mondo.

Dove vedere tutte le partite del Roland Garros 2026

Tutte le partite del Roland Garros 2026 sono trasmesse in Italia in diretta su Eurosport, disponibile su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Appuntamento alle ore 11.00 con Flavio Cobolli, primo italiano impegnato oggi all’Open di Francia. A seguire toccherà a Sinner, Darderi, Arnaldi e Berrettini.