Roland Garros 2026, Sonego sconfitto al secondo turno da Paul: azzurro fuori al secondo turno

Si interrompe al secondo turno il cammino di Lorenzo Sonego al Roland Garros. Il tennista torinese, attualmente numero 70 del ranking Atp, è stato eliminato dallo statunitense Tommy Paul, che si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-4 sul rosso parigino.

Una partita complicata per l’azzurro, costretto fin dall’inizio a inseguire il ritmo dell’americano, apparso più solido e continuo nei momenti chiave del match. Paul ha preso il controllo dell’incontro già nel primo set, sfruttando un break decisivo per chiudere sul 6-3. Nel secondo parziale il numero uno statunitense ha ulteriormente alzato il livello del proprio tennis, concedendo pochissimo al servizio e mettendo in difficoltà Sonego soprattutto negli scambi da fondo campo.

Nel terzo set l’italiano ha provato a reagire, riuscendo a restare agganciato alla partita più a lungo rispetto ai parziali precedenti, ma Tommy Paul ha gestito con lucidità i momenti decisivi, chiudendo l’incontro in tre set e conquistando così l’accesso al terzo turno dello Slam francese.

Per Sonego termina quindi l’avventura sulla terra rossa di Parigi, in un torneo nel quale l’azzurro sperava di poter avanzare ancora nel tabellone. Resta invece la soddisfazione per aver raggiunto il secondo turno in uno dei tornei più prestigiosi del circuito mondiale.

Tommy Paul, dal canto suo, continua il proprio percorso al Roland Garros e ora attende di conoscere il nome del prossimo avversario: sarà il vincente della sfida tra Casper Ruud e Hamad Medjedovic, impegnati nel loro match di secondo turno.