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mercoledì 27 maggio 2026

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Roland Garros 2026, Paolini si aggiudica il primo set contro l’argentina Sierra – La diretta

Roland Garros 2026, Paolini si aggiudica il primo set contro l’argentina Sierra – La diretta
Jasmine Paolini in campo al Roland Garros di Parigi. (AP Photo/Lindsey Wasson)
Redazione
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L’azzurra cerca il pass per il terzo turno

Al Roland Garros di Parigi, Jasmine Paolini ambisce ad andare ben oltre gli ottavi di finale, dove si fermò lo scorso anno (vincendo però la il doppio femminile in coppia con Sara Errani). Oggi, dall’altra parte della rete, si trova davanti l’argentina Solana Sierra. Al primo turno, l’azzurra ha eliminato l’ucraina Dajana Yastremska. Ieri, invece, Elisabetta Cocciaretto è tornata a casa dopo la sconfitta subita per mano di Alina Korneeva.

Paolini-Sierra, il match in diretta
Inizio diretta: 27/05/26 18:10
Fine diretta: 27/05/26 20:00
PRIMO SET A PAOLINI!

Jasmine Paolini centra subito il set point: ancora un 40-30 per la tennista toscana. Il primo parziale si conclude sul 6-3.

BREAK PAOLINI! 5-3

Arriva il primo break della partita ed è targato Jasmine Paolini. L’azzurra costringe Sierra a cedere il servizio, infliggendole un 40-30.

Match equilibrato, ma Paolini si riprende il vantaggio

Siamo sul 4-3, con Jasmine Paolini che tiene il servizio e mette a segno un altro 40-30 contro l’avversaria. Match fin qui equilibratissimo.

Sierra non molla: 3-3

La tennista argentina continua a rispondere: con un 40-15, si aggiudica il sesto game e ritrova la parità.

Paolini avanti per 3-2

Paolini torna in vantaggio mettendo in cascina il quinto set, che si trascina fino ai vantaggi.

Ancora parità: 2-2

Sierra risponde colpo su colpo a Paolini e a sua volta infligge un 40-30 all’azzurra. E’ 2-2.

Paolini di nuovo avanti: 2-1

Paolini non si fa sorprendere e tiene il servizio. 40-30 per lei nel terzo game.

Sierra pareggia: 1-1

Immediato il pareggio dell’argentina Sierra: con un 40-0 netto, è 1-1 in questo primo set.

Paolini-Sierra, 1-0 in avvio

Jasmine Paolini serve per prima e porta subito a casa il primo game del match con il punteggio di 40-15.

Paolini-Sierra, i precedenti

Quello che sta per cominciare è un match assolutamente inedito. Prima di oggi, infatti, non ci sono mai stati scontri diretti tra Jasmine Paolini e Solana Sierra. Partita apertissima.

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