Roland Garros 2026, Paolini si aggiudica il primo set contro l’argentina Sierra – La diretta

Al Roland Garros di Parigi, Jasmine Paolini ambisce ad andare ben oltre gli ottavi di finale, dove si fermò lo scorso anno (vincendo però la il doppio femminile in coppia con Sara Errani). Oggi, dall’altra parte della rete, si trova davanti l’argentina Solana Sierra. Al primo turno, l’azzurra ha eliminato l’ucraina Dajana Yastremska. Ieri, invece, Elisabetta Cocciaretto è tornata a casa dopo la sconfitta subita per mano di Alina Korneeva.
Jasmine Paolini centra subito il set point: ancora un 40-30 per la tennista toscana. Il primo parziale si conclude sul 6-3.
Arriva il primo break della partita ed è targato Jasmine Paolini. L’azzurra costringe Sierra a cedere il servizio, infliggendole un 40-30.
Siamo sul 4-3, con Jasmine Paolini che tiene il servizio e mette a segno un altro 40-30 contro l’avversaria. Match fin qui equilibratissimo.
La tennista argentina continua a rispondere: con un 40-15, si aggiudica il sesto game e ritrova la parità.
Paolini torna in vantaggio mettendo in cascina il quinto set, che si trascina fino ai vantaggi.
Sierra risponde colpo su colpo a Paolini e a sua volta infligge un 40-30 all’azzurra. E’ 2-2.
Paolini non si fa sorprendere e tiene il servizio. 40-30 per lei nel terzo game.
Immediato il pareggio dell’argentina Sierra: con un 40-0 netto, è 1-1 in questo primo set.
Jasmine Paolini serve per prima e porta subito a casa il primo game del match con il punteggio di 40-15.
Quello che sta per cominciare è un match assolutamente inedito. Prima di oggi, infatti, non ci sono mai stati scontri diretti tra Jasmine Paolini e Solana Sierra. Partita apertissima.