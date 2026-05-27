Sinner-Cerundolo al Roland Garros 2026: quando giocano, precedenti e pronostici

Jannik Sinner torna in campo giovedì 28 maggio al Roland Garros 2026, terzo torneo stagionale dello Slam in corso sui campi in terra rossa di Parigi. L’azzurro numero 1 del ranking Atp affronta al secondo turno l’argentino Juan Manuel Cerundolo, 24 anni, attualmente numero 60 del mondo, che non è mai andato oltre il secondo turno nel major transalpino.

Mezzogiorno di fuoco per Sinner

L’incontro apre il programma del giorno sul campo centrale, il Philippe-Chatrier, e avrà inizio alle ore 12. All’esordio al Roland Garros, Sinner ha liquidato senza problemi il francese Clement Tabur, centrando così la trentesima vittoria consecutiva. L’incontro è andato in scena nella sessione serale. Contro Cerundolo, l’orario sarà più proibitivo visto il grande caldo che avvolge Parigi. “Sono contento sia di giocare di sera sia di giocare di giorno – ha detto a riguardo Sinner in conferenza stampa – . Penso di aver gestito molto bene le temperature di Indian Wells, dove quest’anno ha fatto davvero molto caldo. Ci siamo preparati bene; qui il caldo è diverso, ma l’umidità non è dura come in Australia o negli Stati Uniti. A tale riguardo, ogni giorno è un buon giorno per abituarsi al caldo”.

Il Roland Garros è l’unico Slam che ancora manca nella bacheca di Sinner, reduce dal trionfo agli Internazionali di Roma. “La pressione c’è sempre, fa parte del nostro lavoro di tennisti. Credo che tutti abbiano pressione nel proprio lavoro e io cerco di prenderla in modo naturale. Se non senti la pressione vuol dire che non ti importa di quello che fai, e io tengo molto a ciò che faccio. Voglio ottenere il massimo in campo, ma allo stesso tempo so che il mondo non crolla se perdo”, ha detto Sinner.

Sinner-Cerundolo, il precedente a Wimbledon

Un solo precedente tra l’azzurro e Cerundolo. I due si sono affrontati al primo turno di Wimbledon nel 2023 in un match che si è concluso con la netta vittoria di Sinner, che si è imposto per 6-2, 6-2, 6-2 in appena un’ora e mezza di gioco. In carriera, Cerundolo vanta un solo titolo nel circuito maggiore conquistato nel 2021 a Cordoba, in Argentina, dopo aver sconfitto in finale lo spagnolo Alber Ramos Vinolas in tre set.

Chi è Cerundolo

L’avversario di Sinner viene da una famiglia di tennisti. Suo fratello maggiore Francisco, 27 anni, ha vinto quattro titoli Atp ed è attualmente numero 26 del mondo, mentre il padre Alejandro è stato a sua volta un tennista professionista. La sorella Constanza, invece, ha fatto parte della squadra argentina di hockey su prato che ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi olimpici giovanili del 2018.

I pronostici tutti a favore di Sinner

Il 31esimo successo consecutivo di Sinner, come riporta Agipronews, si gioca a 1,01 su 888sport, mentre il successo dell’argentino è proposto a 16. Nel set betting il successo dell’altoatesino 3-0 è fissato a 1,26. Sinner è il grande favorito anche per la vittoria finale del Roland Garros. Un suo successo si gioca a 1,30, quello di Zverev – finalista a Madrid battuto proprio dal numero 1 del mondo – si gioca invece a 9,00. Sul terzo gradino del podio c’è Djokovic, che insegue il 25esimo titolo del Grande Slam in carriera: la sua vittoria finale è fissata a 16, quella dell’astro nascente Jodar a 25.