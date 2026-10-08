Brescia, 13enne ha un malore giocando in oratorio: morto dopo due giorni

Non ce l’ha fatta Federico Tonni, il 13enne di San Paolo, nel Bresciano, che aveva avuto un malore mercoledì mentre giocava a calcio all’oratorio. A darne notizia il sindaco di San Paolo, Alberto Pedretti, che sugli account del Comune esprime il cordoglio dell’amministrazione: “Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di San Paolo, profondamente colpiti dalla prematura e improvvisa scomparsa del giovane Federico Tonni, esprimono il più sentito cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia. In questo momento di profondo dolore – scrive il sindaco – l’Amministrazione Comunale si stringe con rispetto e partecipazione ai familiari, facendosi interprete del sentimento di vicinanza dell’intera comunità di San Paolo. Alla famiglia Tonni giungano le più sincere e sentite condoglianze del Sindaco, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza”.