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giovedì 8 ottobre 2026

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Brescia, 13enne ha un malore giocando in oratorio: morto dopo due giorni

Brescia, 13enne ha un malore giocando in oratorio: morto dopo due giorni
Foto di archivio LaPresse
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Il giovane Federico Tonni viveva a San Paolo, nel bresciano. Sui social il cordoglio del Sindaco

Non ce l’ha fatta Federico Tonni, il 13enne di San Paolo, nel Bresciano, che aveva avuto un malore mercoledì mentre giocava a calcio all’oratorio. A darne notizia il sindaco di San Paolo, Alberto Pedretti, che sugli account del Comune esprime il cordoglio dell’amministrazione: “Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di San Paolo, profondamente colpiti dalla prematura e improvvisa scomparsa del giovane Federico Tonni, esprimono il più sentito cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia. In questo momento di profondo dolore – scrive il sindaco – l’Amministrazione Comunale si stringe con rispetto e partecipazione ai familiari, facendosi interprete del sentimento di vicinanza dell’intera comunità di San Paolo. Alla famiglia Tonni giungano le più sincere e sentite condoglianze del Sindaco, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza”.

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