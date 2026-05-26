Sinner-Tabur, oggi al Roland Garros 2026 l’esordio del numero 1 del mondo: Jannik vince il primo set – la diretta

E’ iniziato il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros 2026, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Il numero uno al mondo debutta contro il francese Clement Tabur, alla prima partita in carriera contro un Top 50. Chi vince se la vedrà con l’argentino Juan Manuel Cerundolo.
Tabur esalta il pubblico di casa nel settimo game e accorcia le distanze da Sinner, che ora conduce 4-3 ed è al servizio.
Sinner strappa il servizio a Tabur nel terzo game del terzo set, ora conduce 2-1 e può allungare.
Sinner e Tabur mantengono il servizio nel loro primo turno del terzo set. 1-1
Jannik Sinner si assicura anche il secondo set, con il punteggio di 6-3 su Clement Tabur.
Jannik conduce 5-2 nel secondo set, servizio a Tabur per restare nella partita.
Grazie al break conquistato nel quarto game, Sinner conduce ora 4-1 su Tabur
Il secondo set si apre con entrambe i tennisti che conservano il proprio turno di battuta. 1-1 al momento.
In 31 minuti si chiude 6-1 il primo set per Jannik Sinner, che conquista tre break e dimostra una superiorità fisica e tecnica evidente, rispetto a Clement Tabur.
Entra in partita anche Tobur, protagonista di un ottimo terzo set. Ma Jannik Sinner porta a casa anche il secondo break del set e ora conduce 4-1
Jannik parte fortissimo e si porta sul 2-0 grazie al primo break dell’incontro nel secondo game.
Tabur è numero 165 del mondo, il suo best ranking. In carriera ha vinto 11 titoli ITF e lo scorso mese ha festeggiato il primo trionfo in un Challenger, a Tallahassee, in Florida. A Parigi è entrato in tabellone grazie a una wild card, dopo che Stan Wawrinka, campione nel 2015, è entrato direttamente in tabellone per effetto della rinuncia di Lorenzo Musetti.