Roland Garros 2026, Medvedev fuori. Arnaldi vince in rimonta contro Griekspoor: i risultati in diretta

Oggi in campo per il primo turno vari big al Roland Garros 2026. In campo femminile la numero uno al mondo Sabalenka passa contro la spagnola Bouzas Maneiro mentr tra gli uomini subito fuori Daniil Medvedev per mano dell’australiano Walton. Oggi tre italiani in campo, tra cui Jannik Sinner.
L’argentino Facundo Diaz Acosta ha eliminato al primo turno del Roland Garros il cinese Kamil Majchrzak battendolo in tre set col punteggio di 6-1, 6-4, 6-3.
Il cileno Alejandro Tabilo ha superato il primo turno del Roland Garros battendo in tre set il polacco Kamil Majchrzak: 6-1, 6-3, 6-4 il punteggio.
L’americano Zachary Svajda ha eliminato al primo turno del Roland Garros l’australiano Alexei Popyrin vincendo 3 set a 1. La partita, durata poco meno di tre ore, è terminata col punteggio di 6-3, 3-6, 6-7, 7-5.
Saluta il Roland Garros 2026 Marin Cilic. Il croato è stato battuto in tre set dal 17enne francese Moise Kouame col punteggio di 7-6, 6-2, 6-1.
Matteo Arnaldi approda al secondo turno del Roland Garros. L’azzurro ha battuto in rimonta, in 4 set l’olandese Tallon Griekspoor, n.33 al mondo e n.29 del seeding, col punteggio di 6-7 , 6-3, 7-6, 6-3. Ora affronterà Tsitsipas.
Stefanos Tsitsipas approda al secondo turno del Roland Garros a causa del ritiro del suo avversario. Il francese Muller ha abbandonato il campo dopo aver perso il primo set 6-2 e sul 3-0 nel secondo set, sempre a favore del greco.
Un avversario pericoloso in meno sulla strada di Jannik Sinner al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il russo Daniil Medvedev, che ha impegnato a fondo l’azzurro in semifinale a Roma, è stato eliminato al primo turno per mano dell’australiano Adam Walton al termine di una battaglia di cinque set. Il numero 97 del mondo si è imposto su Medvedev, numero 6 del seeding, con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4.
Buon esordio per Aryna Sabalenka nel tabellone femminile del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. La tennista bielorussa, numero 1 del mondo e del tabellone, approda al secondo turno battendo la spagnola Jessica Bouzas Maneiro in due set con il punteggio di 6-4, 6-2.