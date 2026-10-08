Arnaldi batte Tomic all’Atp Shanghai 2026: al prossimo turno c’è Fritz

Dopo l’ottima prestazione con qualche rimpianto in quel di Tokyo contro Carlos Alcaraz, continua su ottime sensazioni la tournée asiatica di Matteo Arnaldi (n.38 ATP), che al Masters 1000 di Shanghai ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Tomic (n.185, proveniente dalle qualificazioni) col punteggio finale di 6-3, 6-1 dopo 52 minuti. Al secondo turno, il ligure se la vedrà quindi con lo statunitense Taylor Fritz (n.11 del tabellone e n.12 al mondo).
Aura 💯 @carlosalcaraz #RolexShanghaiMasters https://t.co/RsTslGQgFT— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 8, 2026