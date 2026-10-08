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giovedì 8 ottobre 2026

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Arnaldi batte Tomic all’Atp Shanghai 2026: al prossimo turno c’è Fritz

Arnaldi batte Tomic all’Atp Shanghai 2026: al prossimo turno c’è Fritz
Matteo Arnaldi (The Yomiuri Shimbun via AP Images)
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Vittoria al primo turno in 52 minuti, col punteggio finale di 6-3, 6-1

Dopo l’ottima prestazione con qualche rimpianto in quel di Tokyo contro Carlos Alcaraz, continua su ottime sensazioni la tournée asiatica di Matteo Arnaldi (n.38 ATP), che al Masters 1000 di Shanghai ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Tomic (n.185, proveniente dalle qualificazioni) col punteggio finale di 6-3, 6-1 dopo 52 minuti. Al secondo turno, il ligure se la vedrà quindi con lo statunitense Taylor Fritz (n.11 del tabellone e n.12 al mondo). 

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