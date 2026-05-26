Aryna Sabalenka vince all’esordio al Roland Garros 2026

Buona la prima per Aryna Sabalenka nel tabellone femminile del Roland Garros 2026. La tennista bielorussa approda al secondo turno della seconda prova stagionale del Grande Slam. La numero uno al mondo e del tabellone ha battuto la spagnola Jessica Bouzas Maneiro in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. Oggi a Parigi gioca anche Jannik Sinner: il numero uno al mondo affronterà stasera Tabur. In campo oggi anche altri due azzurri, Arnaldi e Darderi.

La 28enne di Minsk, finalista a Parigi un anno fa, ha battuto l’avversaria, numero 50 del ranking mondiale, in un’ora e un quarto esatta di gioco: per Sabalenka si tratta della terza vittoria su Bouzas Maneiro in altrettante sfide. “Sono contenta di essere riuscita a migliorare il mio gioco sottorete che è la parte più divertente del mio tennis”, ha commentato subito dopo il match la bielorussa, ringraziando tutti per il supporto e lanciando poi un appello contro il caldo torrido parigino: “Fa davvero tanto caldo oggi, non dimenticate di bere!”.

Al secondo turno Sabalenka affronterà la vincente della sfida tra la ceca Linda Fruhvirtova, n.159 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, e la francese Elsa Jacquemot, n.67 del ranking.