Home > Sport > Tennis > Roland Garros 2026, oggi Sinner in campo: contro chi gioca, orario e dove vedere il match

In campo anche Arnaldi e Darderi

Parigi si prepara ad abbracciare ancora una volta Jannik Sinner. Il numero uno del mondo debutta oggi al Roland Garros 2026, dando ufficialmente il via alla sua nuova “missione Parigi”, l’unico grande obiettivo che ancora manca nella sua straordinaria collezione di trofei. L’altoatesino scenderà in campo nella sessione serale sul centrale Philippe Chatrier, non prima delle 20.15, contro il francese Clement Tabur, attuale numero 165 del ranking Atp e sostenuto dal pubblico di casa.

Sinner arriva a Porte d’Auteuil nel momento forse più dominante della sua carriera. Il tennista azzurro si presenta infatti a Parigi forte di cinque Masters 1000 conquistati consecutivamente e di una impressionante striscia aperta di 29 vittorie di fila, numeri che certificano il suo straordinario stato di forma e la continuità mostrata negli ultimi mesi sul circuito internazionale.

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L’obiettivo del campione italiano è ormai dichiarato: conquistare anche il Roland Garros e completare così la raccolta degli Slam, aggiungendo il trofeo parigino ai successi già ottenuti sul cemento e sull’erba. Un traguardo che renderebbe ancora più storica la sua ascesa ai vertici del tennis mondiale.

Ma quella di oggi sarà anche una giornata importante per il tennis italiano in generale, con diversi azzurri pronti a fare il proprio esordio sulla terra rossa francese. Luciano Darderi affronterà l’austriaco Sebastian Ofner, mentre Matteo Arnaldi sarà opposto all’olandese Tallon Griekspoor in una sfida che si preannuncia particolarmente equilibrata. Nel tabellone femminile, invece, Elisabetta Cocciaretto debutterà contro la giovane russa Alina Korneeva, una delle promesse più interessanti del circuito internazionale.

Orario e dove vedere il match

Tutte le partite del Roland Garros 2026 sono trasmesse in Italia in diretta su Eurosport, disponibile su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Il match Sinner-Tabur avrà inizio non prima delle 20,15.

Gli altri italiani in campo

Questi i match che vedranno impegnati i tennisti azzurri nell’Open di Francia 2026.