Roland Garros 2026, Pellegrino batte Cecchinato e si qualifica per il main draw

Il tennista pugliese ha vinto nel terzo e ultimo turno di qualificazioni dell’Open di Francia

Andrea Pellegrino vince il derby azzurro contro Marco Cecchinato e si qualifica per il tabellone principale del Roland Garros 2026. Il 29enne di Bisceglie, n°126 del mondo, ha vinto con il punteggio di 7-6 6-2 nel terzo e ultimo turno di qualificazioni dell’Open di Francia, centrando per la prima volta (dopo 16 tentativi) un posto nel main draw di uno Slam.

Il classe 1997 dopo quasi due ore di lotta ha superato Cecchinato (n°180 Atp), semifinalista nell’edizione del 2018, ribadendo così l’esito dell’unico precedente disputato al primo turno del Verona Challenger 2024. Più tardi scendono in campo anche il 19enne Federico Cinà, che si gioca un posto nel main draw con il canadese Alexis Galarneau (sfida inedita). Nel tabellone femminile, venerdì, turno di qualificazione anche per Lucia Bronzetti che incontro l’ucraina Katarina Zavatska (1-1 i precedenti, risalenti però entrambi al 2019).

Prosegue il periodo positivo di Andrea Pellegrino

Prosegue dunque il periodo positivo del tennista pugliese che la scorsa settimana, per la prima volta in carriera, ha raggiunto gli ottavi di un Masters 1000 e l’ha fatto nel torneo di casa, al Foro Italico di Roma. A sbarragli la strada verso i quarti di finale è stato Jannik Sinner, n°1 del mondo, che poi è andato dritto come un treno verso la conquista del suo sesto Masters 1000 di fila. Durante le qualificazioni per il Roland Garros, invece, Pellegrino ha sconfitto prima il sudafricano Lloyd Harris (3-6 6-0 6-3) e poi lo statunitense Nicolas Moreno de Alboran (6-2 7-5). Adesso c’è grande attesa per scoprire chi sfiderà nel main draw dello Slam di Parigi.