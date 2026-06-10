Sudafrica, spari sulla folla a Johannesburg: 12 morti

La polizia sta cercando gli aggressori. Il movente non è ancora chiaro

Spari sulla folla a Johannesburg, in Sudafrica. Diversi aggressori hanno ucciso 12 persone e ne hanno ferito almeno altre nove in una sparatoria di massa avvenuta nella tarda serata di martedì.

La polizia ritiene che più di 10 persone armate siano state lasciate da un minibus in un insediamento informale nel sobborgo di Cleveland, a Johannesburg, dove hanno poi aperto il fuoco sulla gente. Le vittime sono nove uomini e tre donne. Undici di loro sono morti sul posto, mentre il dodicesimo è deceduto in ospedale. Le forze dell’ordine stanno cercando gli aggressori ma finora non è stato effettuato alcun arresto. Il movente della sparatoria non è ancora chiaro. Gli insediamenti informali in Sudafrica sono aree residenziali non pianificate, solitamente costituite da baracche o strutture temporanee simili.