Internazionali Roma 2026, Bolelli e Vavassori sbancano nel doppio maschile

Primo, storico trionfo di una coppia azzurra maschile agli Internazionali d’Italia. Simone Bolelli e Andrea Vavassori (settimi nel seeding) hanno conquistato il titolo di doppio contro il collaudato team composto dallo spagnolo Marcel Granolles e l’argentino Horacio Zeballos, già campioni agli Internazionali BNL d’Italia nel 2020 e 2024.

La coppia azzurra si è imposta con il punteggio di 7-6 (8) 6-7 (3) 10-3. Nei 5 precedenti incontri tra le due coppie, gli azzurri si erano imposti tre volte. Nel 1963 una coppia italiana approdò in finale degli Internazionali BNL d’Italia: furono i leggendari Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, battuti da Hewitt/Stolle.

“Titolo che volevamo tanto, siamo team fantastico”

“Ce l’abbiamo fatta, era un risultato che volevamo tanto, lo cercavamo da tanto tempo. Vincere qui è una emozione unica; questo trofeo non è nostro, ma è di tutti. Ci avete trascinati dal primo giorno fino ad oggi. Senza di voi non saremmo qui. È un torneo che viene da un lavoro immenso e un periodo tosto, grazie ad Andrea che mi sta allungando la carriera. Ci toglieremo tante altre grandi soddisfazioni. Siamo un team fantastico, dedico questo trofeo a mia madre”. Così Simone Bolelli sul Centrale del Foro Italico dopo aver vinto in coppia con Andrea Vavassori il titolo di doppio agli Internazionali. “Condividere questo percorso con Andrea è bellissimo, continuiamo così-. Vorrei fare i complimenti ai nostri avversari. Sono un esempio, c’è tanto rispetto. È stato per me un percorso lungo, qualcosa di inimmaginabile. Grazie a tutti, al presidente Binaghi, stiamo facendo un lavoro straordinario, l’Italia è sul tetto del mondo. Giocare in questa cornice è incredibile. E il doppio può migliorare anche nei prossimi anni”, ha aggiunto Vavassori commosso.

“Sogno di tutti gli italiani vincere qui. Ora lo Slam”

“Era il sogno di tutti gli italiani vincere qui a Roma. È un po’ come vincere la Coppa Davis, stiamo lavorando tanto, giocare in casa ci ha dato una mano. Stavamo rischiamo di uscire al primo turno. Ora di certo non ci fermiamo. Questa vittoria ci dara una grande carica e consapevolezza. Ora ci manca uno Slam. È giusto ora festeggiare e godersela”. Così in conferenza stampa Simone Bolelli dopo la vittoria del titolo di doppio in coppia con Andrea Vavassori. “Il doppio è basato sull’intesa con il compagno, giochiamo da quasi tre anni e ci siamo trovati bene anche fuori dal campo. È fondamentale andare d’accordo. Il doppio è sinergia e complicità“, ha aggiunto che dedica la vittoria anche a Sara Errani, doppista che lo scorso anno vinse con Jasmine Paolini il titolo femminile al Foro. “Mi sento sempre con Sara, ci scambiamo sempre opinioni e considerazioni. Dopo le due finali slam perse era complicato rientrare ma ci ha dato la giusta carica. Questa vittoria è anche per lei”, ha concluso.

Abodi: “Con Bolelli e Vavassori bellissima pagina dello sport italiano”

“Il tennis italiano continua a regalarci pagine di storia e motivi di autentico orgoglio nazionale. La straordinaria vittoria di Simone Bolelli e Andrea Vavassori agli Internazionali d’Italia segna un traguardo senza precedenti: per la prima volta una coppia tutta italiana conquista il titolo nel doppio maschile al Foro Italico, infrangendo un tabù che resisteva da sempre”. Così il ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi commenta sui social la vittoria di Bolelli e Vavassori nella finale di doppio degli Internazionali d’Italia.

🇮🇹 Il tennis italiano continua a regalarci pagine di storia e motivi di autentico orgoglio nazionale. La straordinaria vittoria di @BolelliSimone e Andrea Vavassori agli @InteBNLdItalia segna un traguardo senza precedenti: per la prima volta una coppia tutta italiana conquista il… pic.twitter.com/OWikdffo7Q — Andrea Abodi (@andreaabodi) May 17, 2026

“È un successo che premia talento, determinazione, armonia e spirito di squadra, valori che questi due straordinari atleti rappresentano con serietà e passione, dentro e fuori dal campo. A Simone e Andrea la riconoscenza e le congratulazioni per aver scritto una nuova, bellissima pagina dello sport italiano, consegnando alla nostra Nazione un’altra impresa da ricordare”, ha aggiunto.