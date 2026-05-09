Gaza, la passione oltre la devastazione: un gruppo di ragazzi fa surf tra le onde della Striscia

Nonostante la Striscia di Gaza e la popolazione palestinese siano in ginocchio a causa della devastazione causata da Israele, un gruppo di ragazzi non rinuncia alla propria passione: il surf. “Quelli che praticano questo sport, ora sono solo tre o quattro. La maggior parte ha abbandonato perché non ci sono tavole e non c’è l’attrezzatura”, ha spiegato Tahseen Abu Assi. “Anche nel bel mezzo della guerra, tra i bombardamenti, scendevamo comunque a fare surf”, ha aggiunto. “Abbiamo delle sfide e molte difficoltà da affrontare nella Striscia. I materiali utilizzati per realizzare le tavole non sono disponibili, quindi se perdiamo una tavola o se si rompe, non riusciamo a trovarne una sostitutiva”, ha detto un altro ragazzo, Khalil Abu Jiab.