Pedala per un sorriso, il 25 ottobre la pedalata a Roma per sostenere La Locanda dei Girasoli

L’Asd Pedala per un Sorriso sceglie di identificarsi con un solo obiettivo per essere più concreta e determinante; vuole, con questa scelta, rafforzare il legame con il Territorio e l’impegno verso i giovani; e vuole essere vicina a chi ha bisogno di un sostegno per volare

La Locanda dei Girasoli Ets promuove l’inserimento lavorativo di persone con sindrome di Down, sindrome di Williams e altre disabilità cognitive nobilitando e dando dignità alla persona attraverso un percorso individuale, di formazione e di inserimento lavorativo. La Locanda dei Girasoli Ets vive e opera in città, è un servizio di Catering che coniuga l’amore per la cucina di qualità con l’inclusione sociale e lavorativa; propone soluzioni per qualunque tipologia di evento con pietanze preparate con grande attenzione, cura dell’aspetto qualitativo e raffinatezza nella presentazione.

Pedala per un Sorriso, il 25 ottobre, con la pedalata che attraverserà il centro di Roma toccando alcuni dei punti più rappresentativi della città, sceglie di sostenere Locanda dei Girasoli alla quale destinerà la raccolta delle donazioni. La destinazione dei fondi avverrà in due modi: innanzitutto sarà pagato a listino pieno il servizio dei ristori che i ragazzi della Locanda allestiranno all’arrivo e lungo in percorso, poi, detratte le spese, tutto il ricavato sarà destinato alla Locanda dei Girasoli Ets.

La bellezza di questa scelta è soprattutto nella possibilità di essere partner concreti e di interagire professionalmente. Quanto riusciremo a donare non compenserà mai quanto i ragazzi della Locanda dei Girasoli Ets ci sapranno dare!

Pedala per un Sorriso, essendo Ente del Terzo Settore, è autorizzata a ricevere il 5×1000; anche questa raccolta servirà a sostenere Locanda dei Girasoli.