Home > Sport > Tennis > Internazionali Roma 2026: oggi l’esordio di Jannik Sinner, orario e dove vedere il numero 1 al mondo e gli altri italiani in campo

Jannik Sinner fa il suo esordio oggi, sabato 9 maggio, agli Internazionali di Roma 2026. Il numero 1 al mondo alle 19 sul campo Centrale affronta l’austriaco Sebastian Ofner, numero 82 della classifica Atp. Tra i due sarà la prima sfida nel circuito maggiore, ma l’azzurro ha già vinto in due set la partita al Challenger di Ortisei del 2019. Ofner all’esordio ha battuto in due set, con un doppio 6-3, lo statunitense Alex Michelsen, 42° nel ranking mondiale.

Anche oggi giornata intensa per quanto riguarda gli altri giocatori italiani. Tocca a Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Mattia Bellucci al maschile, ma anche Jasmine Paolini in campo per il suo match di terzo turno. Il romano, padrone di casa (n.12 ATP e n.10 del tabellone) farà il suo esordio sulla BNP Paribas Arena nel terzo match di giornata dalle 11:00 contro il francese Terence Atmane.

Avversario ostico per la campionessa in carica, n.8 al mondo e n.9 del tabellone, che se la vedrà nel secondo match diurno sul Centrale, non prima delle 13, contro la belga Elise Mertens (n.22 WTA e testa di serie n.21).

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Ieri sera sono arrivate due prove convincenti per Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Il carrarino, numero 8 del seeding, si è imposto in due set sul francese Giovanni Mpetshi Perricard mentre Darderi ha sconfitto sempre in due partite il tedesco Yannick Hanfmann.

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Il programma degli italiani di oggi, gli orari e i risultati

Tabellone maschile

Mattia Bellucci – Tomás Martín Etcheverry: non prima delle 12.10

Flavio Cobolli – Térence Atmane: non prima delle 13.20

Andrea Pellegrino – Arthur Fils: non prima delle 18.10

Jannik Sinner – Sebastian Ofner: non prima delle 19

Tabellone femminile

Jasmine Paoline – Elise Mertens: non prima delle 13

Dove vedere le partite degli Internazionali di Roma, anche in chiaro

Le partite di oggi degli Internazionali d’Italia di tennis sono trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su Now tv. In chiaro su Tv8 alcune partite della giornata.