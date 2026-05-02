Kostyuk batte Andreeva e vince il Wta Madrid 2026, niente stretta di mano a fine match

La 23enne ucraina ha conquistato il suo primo titolo 1000 e un nuovo best ranking

Marta Kostyuk batte in finale Mirra Andreeva e vince il Wta Madrid 2026. La 23enne ucraina ha trionfato in due set per 6-3 7-5 conquistando così il suo primo titolo 1000 e un nuovo best ranking che la proietta dalla 23a alla 15a posizione della classifica mondiale. Lacrime per la 19enne russa, n°8 del mondo, che manca il terzo trofeo della stagione e il sesto della carriera.

CUE THE BACKFLIP 🤩@marta_kostyuk races to her FIRST career WTA 1000 title with a straight sets win over Andreeva!#MMOPEN pic.twitter.com/sRIJwo8u9M — wta (@WTA) May 2, 2026

Kostyuk batte Andreeva ma non le stringe la mano

Non è passato inosservato il fatto che Kostyuk non ha stretto la mano alla sua avversaria, originaria di Krasnoyarsk, in Siberia. La tennista di Kiev, infatti, per via della guerra e dell’invasione delle forze di Mosca in Ucraina, al termine di ogni match contro avversarie russe e bielorusse preferisce evitare la stretta di mano. Un gesto in solidarietà del proprio Paese e una critica nei confronti delle atlete che non si sono mai espresse contro il conflitto. Scelta che ha preso anche un’altra tennista ucraina, Elina Svitolina.

Kostyuk ha fatto la stessa cosa anche con Anastasija Potapova giovedì alla fine della semifinale del Wta Madrid 2026, vinta da Marta per 6-2 1-6 6-1. La 25enne di Saratov, n°56 Wta, ha deciso di cambiare la cittadinanza passando da quella russa a quella austriaca ma questo, a quanto pare, non è bastato a far cambiare idea alla campionessa ucraina.

“L’unica persona a cui stringo la mano è Daria Kasatkina, perché non si è limitata a cambiare passaporto ma ha anche dichiarato apertamente di non sostenere la guerra. Ecco perché io e altre ragazze abbiamo deciso di stringerle la mano, per puro rispetto. In questo caso ci sono state diverse giocatrici che hanno cambiato nazionalità ma nessuna di loro ha mai espresso nulla contro la guerra o qualcosa a sostegno degli ucraini o altro. Quindi per me questo non cambia”, aveva detto la nuova n°15 del mondo in un’intervista rilasciata a Ubitennis.