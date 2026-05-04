Usa, 1.500 beagle liberati da una struttura di ricerca nel Wisconsin

I primi beagle portati via da un allevamento di cani e da una struttura di ricerca del Wisconsin, teatro di recenti proteste, sembravano sapere subito di essere stati messi al sicuro. Big Dog Ranch Rescue e il Center for a Humane Economy hanno negoziato un accordo per acquistare i 1.500 cani per un prezzo non reso noto da Ridglan Farms, dove il mese scorso la polizia ha usato gas lacrimogeni e spray al peperoncino per respingere gli attivisti che cercavano di portare via i beagle dalla struttura.

I manifestanti hanno fatto irruzione nella struttura anche a marzo e hanno preso 30 cani. Sessantatré persone sono state deferite dal dipartimento dello sceriffo al procuratore distrettuale per potenziali accuse legate a quell’irruzione. Le trattative per l’acquisto degli animali sono iniziate mesi prima dei disordini di aprile, e Simmons ha detto che il suo gruppo non era collegato alle proteste. Ora, Big Dog Ranch Rescue sta lavorando con partner in tutto il paese per trovare case per 1.000 cani, mentre il Center for a Humane Economy si prenderà il resto. I primi 300 cani sono stati prelevati da Ridglan venerdì, mentre altri verranno trasferiti la prossima settimana.

I gruppi di animali hanno allestito un’area di sosta con cortili di gioco nel Wisconsin, dove i cani vengono vaccinati, dotati di microchip, sterilizzati o castrati e preparati per il trasporto, ha detto Simmons. Big Dog Ranch Rescue ha già iniziato a spostare i cani nella sua sede nella contea occidentale di Palm Beach, in Florida. Ridglan Farms non ha risposto immediatamente ai messaggi in cerca di commenti. Ridglan Farms ha accettato in ottobre di rinunciare alla sua licenza statale di allevamento a partire dal 1 luglio come parte di un accordo per evitare procedimenti giudiziari per accuse di maltrattamento di animali. L’azienda ha negato di aver maltrattato gli animali, ma un pubblico ministero speciale ha stabilito che Ridglan Farms stava eseguendo procedure oculistiche che violavano gli standard veterinari statali.