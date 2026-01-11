L’ucraina Kostyuk rifiuta di stringere la mano alla bielorussa Sabalenka. La n.1: “Non mi interessa”

Aryna Sabalenka, numero uno del ranking Wta, trionfa nel Wta 500 di Brisbane, ma a fare notizia stavolta è un alterco con l’avversaria, l’ucraina Marta Kostyuk. Al termine del match vinto dalla bielorussa in due set (6-4 6-3) non è sfuggita a nessuno la mancata stretta di mano tra le due. “Gioco ogni giorno con il cuore pieno di sofferenza – ha detto Kostyuk -. Migliaia di persone in Ucraina sono senza luce e senza acqua calda, con temperature di meno venti gradi. Mia sorella dorme sotto tre coperte per il freddo che c’è in casa. È una realtà durissima”.

Nonostante Sabalenka abbia fatto i complimenti a “Marta e il suo team per l’incredibile inizio di stagione”, augurandole il meglio, la tennista ucraina ha comunque rifiutato la tradizionale foto insieme con i trofei del torneo e nel post-match Sabalenka ha chiarito: “È la loro posizione. Cosa posso farci? Non mi dispiace. Non mi interessa. Quando scendo in campo, penso solo al tennis e a tutto ciò che devo fare per vincere. Non importa se c’è Marta Kostyuk dall’altra parte della rete o Jessica Pegula. Io scendo in campo e do sempre il massimo. Non ho nulla da dimostrare. Vado lì e mi limito a competere come atleta”.