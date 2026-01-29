Australian Open 2026, Sabalenka in finale: Svitolina non le stringe mano

La numero uno del mondo Aryna Sabalenka è la prima finalista agli Australian Open 2026, prima prova stagionale del Grande Slam. La 27enne bielorussa conquista la sua quarta finale di fila a Melbourne, senza perdere un set, battendo in semifinale l’ucraina Elina Svitolina (n°12 Wta) con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 17 minuti di gioco. Come ormai avviene da tempo, al termine del match la 31enne di Odessa ha evitato di stringere la mano a Sabalenka per l’appoggio della Bielorussia a Mosca nella guerra all’Ucraina. Svitolina fin dall’inizio del conflitto si è schierata apertamente a difesa del suo popolo con una serie di iniziative umanitarie.

Elina Svitolina e Aryna Sabalenka non si stringono la mano agli Australian Open, Melbourne, 29 gennaio 2026 (AP Photo/Dita Alangkara)

Sabalenka: “Faccio fatica a crederci”

“Faccio fatica a crederci: è un risultato straordinario ma il lavoro non è ancora finito”, ha detto la numero uno del mondo nell’intervista in campo con Jelena Dokic. “Sono contenta di questa vittoria perché Elina sta giocando benissimo e quindi sono molto orgogliosa. L’avevo vista contro Mirra e contro Coco: sapevo di dover entrare con i piedi in campo e metterla sotto pressione il più possibile. Ho giocato un gran tennis e sono felice di averla chiusa in due”, ha aggiunto.

La bielorussa è solo la seconda giocatrice dell’Era Open ad aver raggiunto per quattro volte di fila la finale a Melbourne Park (l’altra è Martina Hingis, addirittura sei volte consecutive, 1997-2002). “La Aryna di 10 anni sarebbe molto orgogliosa di quanto ho fatto finora. Non avrei mai pensato di poter arrivare tra le prime dieci e di giocare su palcoscenici come questo davanti ad un pubblico come questo. Sono grata per tutto quello che sono riuscita a conquistare”, ha concluso con un pizzico di commozione.

In finale la campionessa di Minsk affronterà la vincente della seconda semifinale tra la statunitense Jessica Pegula (n°6) e la kazaka Elena Rybakina (n°5), in campo adesso sulla Rod Laver Arena del Melbourne Park.

Montepremi record

In palio, nella finale degli Australian Open 2026, ci sono oltre 4.000.000 di dollari. Il montepremi messo a disposizione quest’anno dall’organizzazione dello Slam di Melbourne è da record: 111,5 milioni di dollari australiani, +16% rispetto al 2025. Si tratta del più grande aumento nella storia del torneo. Il premio per il vincitore e la vincitrice, invece, ha registrato una maggiorazione del 19%.