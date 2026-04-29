‘Scusa’, la misteriosa scritta apparsa in varie città: ecco cosa potrebbe essere

Le immagini stanno facendo il giro del web

Alcune misteriose affissioni sono apparse in tre città europee: Londra, Milano e Madrid. La scritta ‘Scusa’ nelle diverse lingue è accompagnata dall’immagine stilizzata di un pinguino.

Le gigantesche scritte “SORRY”, “SCUSA” e “LO SIENTO” hanno incuriosito cittadini e turisti: tanti i passanti che si fermano a guardare e anche a fotografare i grandi manifesti.

Ma cosa significano queste affissioni? Il mistero al momento è ancora fitto, ma il pinguino potrebbe far riferimento ai Pinguini Tattici Nucleari.

La band è tra l’altro stata annunciata nella line-up ufficiale del concerto del 1° maggio a Roma. Ma cosa vogliono comunicarci i PTN? Che significato hanno queste scritte?