Sinner-Jodar oggi all’Atp Madrid 2026: orario e dove vederla

Jannik Sinner torna in campo oggi, 29 aprile, all’Atp Madrid 2026, in un match difficile contro il numero 42 del mondo, lo spagnolo Rafael Jodar, che è in forte crescita. La partita è valida per i quarti di finale del torneo, che Sinner ha raggiunto battendo Cameron Norrie con il punteggio di 6-2, 7-5, mentre Jodar ha sconfitto il numero 66 Kopriva per 7-5, 6-0.

Sinner in caso di vittoria conquisterebbe la sua prima semifinale a Madrid, dove il suo miglior risultato resta il quarto di finale raggiunto nel 2024.

Il numero 1 del mondo è a quota 20 successi di fila, ed è il grande favorito per allungare ancora la serie, vincere il titolo e diventare il primo giocatore capace di conquistare cinque Masters 1000 consecutivi. Inoltre, ha raggiunto le 25 vittorie consecutive nei Masters, la terza striscia più lunga di sempre dopo Roger Federer (29) e Novak Djokovic (31).

Jodar: chi è l’avversario di Sinner

Il percorso di Rafael Jodar negli ultimi mesi è stato notevole, con prestazioni che hanno mostrato un potenziale altissimo. Per Jodar si tratta del primo quarto di finale in un Masters e del primo vero confronto contro un avversario di altissimo livello, un banco di prova importante per misurare i suoi progressi. Lo spagnolo si presenta a questo appuntamento in grande forma, con 12 vittorie su 13 partite sulla terra battuta in questa stagione. Jodar ha un bilancio di 1–1 contro giocatori top 10 in carriera, con l’unica vittoria ottenuta in queste settimane contro Alex de Minaur. Ha disputato due quarti di finale a livello Atp in carriera, vincendoli entrambi senza perdere un set, a Marrakech e Barcellona in questa stagione.

Sinner-Jodar: orario e dove vederlo

Il match tra Jannik Sinner e Rafael Jodar è in programma alle 16. La partita sarà visibile in tv e in streaming sui canali di Sky Sport, Now Tv e SkyGo.